الحب في زمن الضيق… لماذا لم يعد الزواج حلمًا بديهيًا في تونس؟

ليست كل التحولات الكبيرة تُعلن بصخب. بعضها يتسلل بهدوء، عبر أرقام جافة، لكنها تخفي وراءها قصصًا إنسانية عميقة. ما يحدث اليوم في تونس من تراجع في عدد الزيجات والولادات ليس مجرد ظاهرة إحصائية، بلخلال سنوات قليلة، انخفض عدد الزيجات بشكل لافت، وتراجع عدد المواليد بوتيرة أسرع. في المقابل، لم تختفِ العلاقات، بل تغيّرت أشكالها. لم يعد الارتباط بالضرورة يمرّ عبر الزواج، ولم يعد الإنجاب خيارًا بديهيًا كما كان في السابق.في العمق، المسألة ليست فقط اقتصادية، لكنها تبدأ من هناك. حين يصبح السكن حلمًا بعيدًا، والعمل هشًا، والدخل غير كافٍ، يتحول الحب نفسه إلى معادلة معقّدة. أن تعيش مع شخص آخر لم يعد قرارًا عاطفيًا فقط، بل. وعندما لا تستقيم المعادلة، يختار البعض التأجيل، أو الاكتفاء بعلاقات أقل التزامًا.جيل اليوم لا يرفض الحب، لكنه يتعامل معه بحذر. يرى ما حوله من صعوبات، من طلاق، من ضغوط معيشية، فيعيد التفكير في كل شيء. الزواج لم يعد محطة مفروضة، بل أصبح خيارًا قابلًا للنقاش… وربما للتأجيل الطويل.في هذا السياق، تظهر أشكال جديدة من العلاقات. علاقات غير واضحة، بلا التزامات ثقيلة، لكنها أيضًا بلا ضمانات. نوع من التقارب الإنساني المؤقت، الذي يسمح بالاقتراب دون الغرق. البعض يسميها حرية، والبعض الآخر يراهالكن لا يجب الوقوع في التبسيط. المجتمع التونسي لم يتحول فجأة إلى فضاء مفتوح بلا ضوابط. القيم ما زالت حاضرة، وربما تضغط أكثر مما تتغير. ما يحدث هو نوع من التعايش بين عالمين:عالم قديم يقوم على الاستقرار والأسرة، وعالم جديد يبحث عن المرونة والاختيار الفردي.النساء، في هذا التحول، لسن مجرد متأثرات، بل فاعلات أساسيات. فمع ارتفاع مستوى التعليم والعمل، لم يعد الزواج ضرورة لضمان الاستقرار. أصبح مطلبًا نوعيًا، لا يُقبل إلا إذا كان مقنعًا. وهذا ما يغيّر ميزان العلاقة، ويخلق أحيانًا فجوة بين التوقعات والواقع.في المقابل، يجد كثير من الشباب أنفسهم في وضعية مربكة:يريدون الاستقرار، لكنهم غير قادرين على تحمّل كلفته.يريدون الالتزام، لكنهم يخشون تبعاته.وهكذا تتشكل حياة عاطفية بين بين:علاقات موجودة، لكنها معلّقة.مشاعر حقيقية، لكنها بلا إطار واضح.هل هذا أمر مقلق؟ ربما… وربما لا.كل المجتمعات تمرّ بمراحل انتقالية، حيث تتغير القيم قبل أن تستقر من جديد. المشكلة في تونس أن هذا التحول يحدث في ظل، يجعل الاختيارات محدودة، ويحوّل الحرية أحيانًا إلى ضرورة مقنّعة.في النهاية، ما نراه اليوم هو مجتمع يعيد تعريف نفسه:الزواج لم يعد بديهيًا، والإنجاب لم يعد تلقائيًا، والعلاقات لم تعد نمطًا واحدًا.قد يبدو المشهد مرتبكًا، لكنه يعكس أيضًا بحثًا عن توازن جديد، بين الرغبة في العيش بحرية، والحاجة إلى الاستقرار.ويبقى السؤال مفتوحًا:هل نحن أمام تحرر حقيقي في العلاقات، أم مجرد تكيّف مع واقع اقتصادي صعب؟ربما الإثنان معًا.ترجمة للنص الأصلي