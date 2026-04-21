ترامب: سنمدد وقف إطلاق النار مع إيران حتى تقدم طهران مقترحاتها وتكتمل المفاوضات

وكتب ترامب في حسابه على منصة "تروث سوشيال": "نظرا للانقسام الحاد الذي تشهده الحكومة الإيرانية، وهو أمر متوقع، وبناء على طلب المشير عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، فقد طلب منا تعليق هجومنا على إيران إلى حين تقديم قادتها وممثليها مقترحا موحدا".وأضاف: "أصدرت توجيهاتي لقواتنا المسلحة بمواصلة الحصار، والبقاء على أهبة الاستعداد في جميع الجوانب الأخرى، وبالتالي سأمدد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم مقترحهم وانتهاء المناقشات، سواء بالموافقة أو الرفض".وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" في وقت سابق، بأن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ألغى رحلته إلى باكستان، حيث كان من المتوقع أن يشارك في محادثات مع إيران.وكانت باكستان قد حثت الولايات المتحدة وإيران على تمديد وقف إطلاق النار بينهما المحدد بأسبوعين، كما أكد وزير الخارجية إسحاق دار على ضرورة التواصل بين طهران وواشنطن.