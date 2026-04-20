الشروع في محاكمة رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة

Publié le Lundi 20 Avril 2026 - 10:56
      
شرعت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في محاكمة رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة وذلك في قضية تتعلق بـ شبهات فساد مالي وإداري وتبييض الأموال شملت الابحاث فيها أيضا صهر الرئيس السابق بلحسن الطرابلسي.

وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر مؤخرا بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة على ذمة هذه القضية.


وتفيد المعطيات أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كانت قد أذنت بفتح بحث تحقيقي في حق هميلة على خلفية شبهات تتعلق بـ الفساد المالي وتبييض الأموال.


وفي مرحلة أولى تقرر اتخاذ تدبير تحجير السفر في حقه، قبل أن يقرر قاضي التحقيق المتعهد بالملف إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه في إطار مواصلة الأبحاث.

ويذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالقصرين كانت قد أيدت في وقت سابق قرار قاضي التحقيق القاضي بـ حفظ التهم في حق هميلة ومن معه بخصوص قضية أخرى تتعلق بـ تكوين وفاق بغاية محاولة اجتياز الحدود خلسة.
