بعد الغاء الاتحاد للفصل 20، سفيان بن فرحات للطبوبي: فاتتّك ليلة الدخول يا مهبول !؟

Publié le Jeudi 26 Mars 2026 - 06:48
      
هاجم الاربعاء 25 مارس، كرونيكور قناة التاسعة سفيان بن فرحات، الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي واعتبر أنه ساهم في تعميق جراح المنظمة الشغيلة.
وقال بن فرحات تعليقا على قرار مؤتمر الاتحاد الغاء الفصل 20 "فاتتك ليلة الدخول يا مهبول " معتبرا أن الطبوبي خرج من الباب الصغير وخاطبه قائلا "ما تلعبهاش بطل ومن المصلحين ".


وكان مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقد يوم الأربعاء 25 مارس 2026 بمدينة المنستير، أقرّ إلغاء الفصل 20 الذي كان قد أثار جدلا واسعا وانقساما في صفوف قيادات المنظمة.

ويقضي هذا القرار بالعودة إلى صيغة الفصل 10 من القانون الأساسي، والتي تنص على حصر إمكانية ترشح أعضاء المكتب التنفيذي، بما في ذلك الأمين العام، في دورتين متتاليتين فقط، بعد أن كان الفصل 20 يسمح بالترشح لثلاث دورات متتالية.


تجدر الاشارة الي أن الازمة داخل الاتحاد تعمقت منذ أن تم تعديل الفصل 20 من القانون الأساسي في المؤتمر الاستثنائي المنعقد في سوسة يومي 8 و 9جويلية 2021 بغاية تمكين بعض أعضاء قيادة الاتحاد من الترشح لدورة متتالية ثالثة أو اكثر خلافا لما ينصّ عليه الفصل المذكون بأن أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ينتخبون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.

كما يشار الي أنه كان يفترض أن ينعقد المؤتمر في سنة 2027 بعد انتهاء عهدة الخمس سنوات للمكتب التنفيذي الحالي المنتخب في فيفري 2022 برئاسة نور الدين الطبوبي إلا أن الخلافات والأزمة داخل المنظمة دفعت نحو تقديم تاريخ المؤتمر الي 25،26 و27 مارس 2026.
