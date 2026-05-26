سفارة تونس بألمانيا تنظم اجتماعا اخباريا عن بعد للتعريف ببرنامج وآليات تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطةا يوم 8 جوان 2026

تنظم سفارة تونس بالمانيا اجتماعا اخباريا عن بعد، حول برنامج " WIDU Africa " يوم الاثنين 8 جوان المقبل، وذلك ابتداء من الساعة 18.00 الى الساعة 20.00ويندرج تنظيم هذا الاجتماع، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للسفارة، على موقع التواصل الاجتماعي" فايسبوك" في اطار التعريف بهذا البرنامج وآليات التمويل التي يوفرها لدعم المشاريع الصغرى والمتوسطةفي تونس وإفريقياويهدف هذا البرنامج الى الاستفادة من التحويلات المالية للتونسيين بالخارج وتوظيفها لدعم الاستثمار في تونس.وترتكز آلية تمويل هذه المشاريع على مساهمة صاحب المشروع وأحد أقاربه من المقيمين بألمانيا وبرنامج "ويدو" الذي يوفر دعما فنيا وماليا للمشروعيذكر، أن برنامج WIDU.africa هومبادرة تنموية مدعومة من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) وتنفذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).ويمكن المشاركة في هذا الاجتماع الاخباري، دون الحاجة الى تسجيل مسبق عبر الرابط الموجود على موقع السفارة.