هرقلة والسباقات الأربعة

تنظيم لوجستي وأمني محكم



تثمين للموقع الأثري



احتضنت مدينة هرقلة الساحلية يوم الأحد 24 ماي 2026 تظاهرة رياضية خاصة بسباقات الدراجات الهوائية متعددة المسافات، بتنظيم مشترك بين الجامعة التونسية للدراجات وتأمينات GAT.وشهدت التظاهرة مشاركة حوالي ألف رياضي ورياضية من مختلف الأعمار والفئات، قدموا من جهات متعددة من البلاد، من بينهم دراجون محترفون يحملون إجازات رياضية، إلى جانب عدد كبير من الهواة وعشاق رياضة الدراجات الهوائية.* 20 كيلومترا* 30 كيلومترا* 55 كيلومترا* 70 كيلومتراوقد اختار كل مشارك السباق الذي يتناسب مع قدراته الرياضية واستعداداته البدنية.وعرفت التظاهرة تنظيما لافتا على المستوى اللوجستي، حيث برز الدور الذي قامت به تأمينات GAT بالتعاون مع بلدية هرقلة في تهيئة الفضاءات والمسالك المخصصة للسباقات داخل المدينة.كما ساهمت مختلف الوحدات الأمنية والحماية المدنية في تأمين السباقات وتوفير أفضل الظروف لإنجاحها، وسط إشادة بدرجة الجاهزية العالية ويقظة أعوان الأمن والحرس الوطني والحماية المدنية على امتداد المسالك المعتمدة.وسجلت التظاهرة أيضا حضورا مهنيا مميزا للإطار الطبي وشبه الطبي ومتطوعي الهلال الأحمر التونسي، الذين تولوا متابعة الحالة الصحية للمشاركين والتدخل عند الحاجة.واحتضن الموقع الأثري الروماني بمدينة هرقلة جزءا من فعاليات هذه التظاهرة، حيث تم تخصيص مرافقة سياحية للزوار والراغبين في اكتشاف المعالم التاريخية للمنطقة، بإشراف دليل سياحي.وطرحت المناسبة فكرة تخصيص جزء من مداخيل هذه التظاهرة للمساهمة في صيانة الموقع الأثري ودعم تثمين التراث الروماني بجهة الساحل، إلى جانب الدعوة إلى إطلاق مبادرات ثقافية وعلمية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتعريف بالموروث الثقافي للمنطقة.ورغم الأجواء الإيجابية التي رافقت التظاهرة، تم تسجيل بعض الإخلالات المتعلقة بجانب الاتصال والإعلام، وهي نقاط اعتبر متابعون أنه يمكن تداركها خلال الدورات المقبلة من أجل مزيد تحسين التنظيم والتغطية الإعلامية.وأكدت هذه التظاهرة، بحسب المتابعين، نجاح التعاون بين الجامعة التونسية للدراجات وتأمينات GAT، بما يجعل من سباقات هرقلة محطة رياضية سنوية بارزة في رزنامة الرياضة التونسية.