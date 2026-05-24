JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 17:43 Tunis

مستقبل المرسى: اتفاق مع عماد بن يونس للاشراف على الدكة الفنية للفريق

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/634594bc1fbde0.50489592_eplmjhqoikngf.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 24 Mai 2026 - 16:58 قراءة: 1 د, 1 ث
      
اتفقت الهيئة المديرة للمستقبل الرياضي بالمرسى مع المدرب عماد بن يونس للاشراف على الدكة الفنية لاكابر فريق كرة القدم خلال الموسم القادم.

واوضح صبري العياري نائب رئيس المستقبل الرياضي بالمرسى المكلف بكرة القدم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاحد ان "الهيئة المديرة للجمعية اجتمعت منذ ايام مع المدرب عماد بن يونس و تم الاتفاق معه حول كل متعلقات وبنود العقد الذي سيربطه بالفريق لمدة موسمين ومن المنتظر ان يقع امضاء العقد بصفة رسمية بداية الاسبوع القادم"


واضاف العياري ان "مسؤولي مستقبل المرسى احترموا تعهداتهم مع المدرب عامر دربال الذي عمل في الفريق لمدة موسم ونصف وهي مدة طويلة تؤكد ان فريق صفصاف يؤمن بسياسة المشروع الرياضي مع اي مدرب يشرف على الجمعية, و هذا ما سيكون مع عماد بن يونس حيث تمت متابعة العمل الفني الذي قام به هذا المدرب مع نجم المتلوي وراينا فيه انموذجا يتماشى مع طموحات المرسى".
وختم نائب رئيس مستقبل المرسى ان "الحوكمة الرشيدة و اتخاذ القرارات الصائبة تعد من ابرز سمات عمل هيئة فريق الصفصاف, اذ لا مجال امام محدودية الامكانيات المادية لارتكاب اخطاء تقديرية سواء على مستوى اختيار المدرب او اللاعبين الذين سيعززون صفوف النادي خلال الفترة القادمة".

يذكر ان مستقبل المرسى انهى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم موسم 2025-2026 بالمركز العاشر ب35 نقطة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329907

babnet

كل الأخبار...

17:43 - كاس تونس (2025-2026): الترجي الرياضي و الترجي الجرجيسي يؤثثان المباراة النهائية
17:34 - الترجي والترجي الجرجيسي إلى نهائي كأس تونس
17:30 - جمعية أصدقاء قرطاج تعلن عن تقديم مطلب رسمي لبلدية قرطاج للمطالبة بالوقف الفوري لقطع الأشجار واقتلاعها في قرطاج
17:28 - حجز وإتلاف أكثر من 1205 كغ من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر
16:58 - مستقبل المرسى: اتفاق مع عماد بن يونس للاشراف على الدكة الفنية للفريق
16:53 - تونس تؤكد التزامها بتوطيد علاقات الأخوة والتعاون مع شقيقاتها في القارة حتى تكون افريقيا سيدة لقرارها ومتحكّمةً في مقدّراتها وثرواتها
16:02 - توزر: تهيئة الطريق الوطنية عدد 16 في جزئها الرابط بين حامة الجريد وتمغزة
15:46 - توزر: أنشطة سياحية متنوعة في إطار سياحة المؤتمرات والملتقيات تزامنا مع استعدادات إنجاح الموسم الصيفي
15:12 - اطلاق سلحفتين بحريتين من صنفين مختلفين تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي بمحمية قوريا
15:09 - "حملة نظافة "من أجل سكة حديدية آمنة وفضاءات نقل نظيفة
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 24 ماي 2026 | 7 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:13
19:29
16:06
12:23
05:06
03:20
الرطــوبة:
% 47
Babnet
Babnet28°
25° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-17
28°-17
28°-18
29°-18
31°-20
  • Avoirs en devises 25493,1
  • (22/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39372 DT
  • (22/05)
  • 1 $ = 2,90366 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/05)     659,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/05)   28779 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No