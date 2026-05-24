مستقبل المرسى: اتفاق مع عماد بن يونس للاشراف على الدكة الفنية للفريق

اتفقت الهيئة المديرة للمستقبل الرياضي بالمرسى مع المدرب عماد بن يونس للاشراف على الدكة الفنية لاكابر فريق كرة القدم خلال الموسم القادم.واوضح صبري العياري نائب رئيس المستقبل الرياضي بالمرسى المكلف بكرة القدم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاحد ان "الهيئة المديرة للجمعية اجتمعت منذ ايام مع المدرب عماد بن يونس و تم الاتفاق معه حول كل متعلقات وبنود العقد الذي سيربطه بالفريق لمدة موسمين ومن المنتظر ان يقع امضاء العقد بصفة رسمية بداية الاسبوع القادم"واضاف العياري ان "مسؤولي مستقبل المرسى احترموا تعهداتهم مع المدرب عامر دربال الذي عمل في الفريق لمدة موسم ونصف وهي مدة طويلة تؤكد ان فريق صفصاف يؤمن بسياسة المشروع الرياضي مع اي مدرب يشرف على الجمعية, و هذا ما سيكون مع عماد بن يونس حيث تمت متابعة العمل الفني الذي قام به هذا المدرب مع نجم المتلوي وراينا فيه انموذجا يتماشى مع طموحات المرسى".وختم نائب رئيس مستقبل المرسى ان "الحوكمة الرشيدة و اتخاذ القرارات الصائبة تعد من ابرز سمات عمل هيئة فريق الصفصاف, اذ لا مجال امام محدودية الامكانيات المادية لارتكاب اخطاء تقديرية سواء على مستوى اختيار المدرب او اللاعبين الذين سيعززون صفوف النادي خلال الفترة القادمة".يذكر ان مستقبل المرسى انهى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم موسم 2025-2026 بالمركز العاشر ب35 نقطة.