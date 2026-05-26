المحامي سامي بن غازي: تم استئناف الحكم بعامين سجنا في حق سنية الدهماني والاستئناف يوقف التنفيذ

أفاد الاثنين 25 ماي، المحامي سامي بن غازي أنه تم استئناف الحكم الصادر في حق سنية الدهماني والقاضي بسجنها لمدة عامين موضّخا أن الاستئناف يوقف التنفيذ.واوضح ان الحكم المشار اليه صدر عن الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، على خلفية تصريح يعود إلى سنة 2023 انتقدت فيه وضعية السجونواشار الي ان سنية الدهماني حوكمت في هذا الملف على معنى المرسوم 54، وتحديدًا الفصل 24 في فقرته الثالثة، حيث اعتبرت النيابة العمومية أنّ سنية الدهماني قامت بنشر إشاعات من شأنها الإضرار بموظف عمومي، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى عشر سنوات سجن.وذكّر سامي بن غازي بأن هذه القضية الرابعة التي يصدر فيها حكم بالسجن ضد الأستاذة سنية الدهماني على معنى المرسوم 54.