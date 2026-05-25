عامان سجنا في حق سنية الدهماني

Publié le Lundi 25 Mai 2026 - 11:25
      
قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن سنية الدهماني لمدة عامين، وذلك على خلفية الشكاية التي رفعتها ضدها الهيئة العامة للسجون والإصلاح بسبب تصريحات إعلامية أدلت بها حول وضعية السجون في تونس.

وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة سنية الدهماني على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتها بخصوص التصريحات المتعلقة بالأوضاع داخل بعض السجون التونسية.


واعتبرت دائرة الاتهام أن الأفعال المنسوبة إلى الدهماني تتعلق بموظف عمومي، لتقرر إحالتها على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في هذا النوع من القضايا.
