الحجاج يتوافدون على مشعر منى لقضاء يوم التروية

Publié le Lundi 25 Mai 2026 - 09:52
      
بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم الاثنين، الثامن من ذي الحجة، التوافد على مشعر منى لقضاء يوم التروية ضمن مناسك الحج لهذا العام.

وتؤكد الشريعة الإسلامية أن توجه الحجاج، سواء كانوا قارنين أو مفردين، إلى منى يوم التروية والمبيت فيها قبل الوقوف بعرفة يُعد سنة مؤكدة.


أما الحجاج المتمتعون، فيُحرمون من أماكن إقامتهم داخل مكة أو خارجها، ويقيم الجميع في منى حتى طلوع شمس التاسع من ذي الحجة، ليتوجهوا بعدها إلى عرفات لأداء الوقفة الكبرى، ثم يعودون إلى منى بعد النفرة من عرفة والمبيت في مزدلفة لقضاء أيام التشريق ورمي الجمرات الثلاث، ما لم يتعجلوا.


ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومزدلفة على مسافة سبعة كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، ويُعد جزءًا من الحرم المكي، تحيط به الجبال من جهتيه الشمالية والجنوبية، ولا يُسكن إلا في موسم الحج، ويحده من جهة مكة جمرة العقبة، ومن جهة مزدلفة وادي محسر.

ويتمتع مشعر منى بمكانة تاريخية ودينية رفيعة، إذ ارتبط بعدد من الشعائر والمواقف الإسلامية، من بينها رمي الجمرات وذبح الهدي والحلق، اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.
الاثنين 25 ماي 2026 | 8 ذو الحجة 1447
