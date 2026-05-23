اتصالات تونس تعلن أنّ تطبيقة My TT تشهد حاليًا أشغال صيانة وتعهد دورية

أعلنت اتصالات تونس، يوم السبت، أنّ تطبيقة My TT تشهد حاليًا أشغال صيانة وتعهد دورية، وذلك في إطار تحسين الأداء وتطوير الخدمات الرقمية المسداة عبر التطبيق.وأكدت المؤسسة في بلاغ لها ، حرصها المتواصل على توفير أفضل ظروف الاستعمال وتعزيز جودة تجربة الحرفاء، بما يستجيب لتطلعاتهم وانتظاراتهم، مشيرة إلى أن هذه التدخلات تندرج ضمن جهودها الرامية إلى الارتقاء بخدماتها الرقمية وتحسين نجاعتها.​​​​​​​كما توجهت اتصالات تونس بالشكر إلى حرفائها على تفهمهم وثقتهم المتواصلة في المؤسسة، مؤكدة مواصلة العمل على تطوير خدماتها وتقديم أفضل الحلول التكنولوجية لفائدة المشتركين.