تونس: إعدام 250 الف قرص مخدر وتفكيك شبكة دولية في الاتجار بالمخدرات وتهريب البشر
قامت وحدات الحرس الوطني بحضور ممثل النيابة العمومية بإعدام 250 الف قرص مخدر من نوع "اكستازي"، وتفكيك شبكة دولية في الاتجار بالمخدرات وتهريب البشر، حسب ما جاء يوم الجمعة ، في بلاغ للناطق الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي .
وأضاف المصدر ذاته ، أن الشبكة مورطة في وفاق إجرامي قصد تنظيم عمليات ابحار خلسة والمتاجرة بالمنقولات الأثرية .
