طقس اليوم : سحب قليلة بأغلب المناطق

يتسم طقس اليوم الخميس بظهور سحب قليلة بأغلب المناطق.وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، تتراوح الحرارة القصوى بين 24 و29 درجة بالشمال والجهات الساحلية والمرتفعات وبين 30 و35 درجة ببقية الجهات.وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتقوى آخر النهار بالجنوب مع دواوير رملية محلية.ويكون البحر قليل الاضطراب إلي محليا مضطربا.