سيف الدين الجزيري يتوج مع الزمالك بلقب بطولة مصر

توج التونسي سيف الدين الجزيري بلقب بطولة مصر لكرة القدم مع فريقه الزمالك بعد الفوز 1-صفر على سيراميكا كليوباترا في الجولة الختامية لمجموعة ​التتويج يوم الأربعاء.وكان الزمالك يحتاج نقطة ‌واحدة فقط لحسم اللقب بغض النظر عن نتيجة مباراتي الأهلي ‌أمام المصري البورسعيدي وبيراميدز ضد سموحة.لكنه اختتم ‌مشواره في البطولة بالفوز بفضل هدف عدي الدباغ في بداية الشوط الأول، فيما أهدر سيراميكا ركلة جزاء بعد الاستراحة.وهو اللقب الخامس عشر للزمالك في مسابقة بطولة مصر.بهذه النتيجة أنهي الزمالك البطولة ⁠برصيد 56 نقطة بفارق نقطتين أمام بيراميدز ثاني الترتيب والذي ضمن التأهل لرابطة أبطال أفريقيا الموسم المقبل بعد فوزه 2-1 على ضيفه سموحة.واحتل ⁠الأهلي المركز الثالث، المؤهل لكأس الكونفدرالية، برصيد 53 نقطة بعد فوزه 2-صفر على مضيفه المصري. ولعب الأهلي أغلب فترات المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ياسين مرعي في الدقيقة 38.وتوقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 44 نقطة في المركز الرابع المؤهل لكأس الكونفدرالية.وتقدم الزمالك في الدقيقة الثامنة عن طريق الدباغ الذي انطلق في الجهة اليمنى ومر من مدافع سيراميكا وسدد على يسار محمد بسام حارس سيراميكا.وظن الزمالك أنه ضاعف تقدمه في بداية الشوط الثاني ​بفضل هدف شيكو بانزا لكن الحكم ألغاه بعد العودة لحكم الفيديو المساعد بعدما اعتبر أن لاعب الزمالك ارتكب خطأ ضد مدافع سيراميكا.وأنقذ محمد عواد حارس الزمالك مرماه من ركلة جزاء في الدقيقة 55 سددها أحمد ‌بلحاج.واحتسب حكم المباراة ركلة الجزاء لسيراميكا بعد تدخل قوي من محمد عواد على الظهير حسين السيد.أما بيراميدز فتقدم في النتيجة عن طريق محمود عبد الحفيظ في الدقيقة 23 من ضربة رأس قوية مستغلا تمريرة عرضية من الجهة اليسرى من أحمد عاطف.وأدرك سموحة التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول أحرزه هشام.ونجح بيراميدز في إحراز الهدف الثاني مع الدقيقة 68 عن طريق ناصر ماهر من ركلة جزاء حصل عليها بعدما عرقل ميدو مصطفى داخل المنطقة.واكتفى الأهلي بالمركز الثالث رغم فوزه في مباراة أكملها بعشرة لاعبين ‌إثر طرد مرعي في الدقيقة 38 بعد تدخله على ⁠منذر طمين لاعب المصري المنفرد بالمرمى.وتقدم الأهلي بهدف مبكر في الدقيقة الثانية عن طريق محمود حسن (تريزيغيه) الذي استغل إخفاق لاعبي المصري في إبعاد الكرة بعد ركلة ركنية ليطلق تسديدة سكنت الشباك في ‌الزاوية اليسرى لمرمى الحارس محمود حمدي.وقبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، سجل تريزيغيه الهدف الثاني من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعدما تبين له بالعودة إلى حكم الفيديو المساعد ومشاهدة إعادة الواقعة على شاشة ‌بجانب الملعب أن ⁠باهر المحمدي لمس الكرة بيده داخل المنطقة.وجاء المصري في المركز الخامس برصيد 40 نقطة بفارق أربع نقاط أمام انبي صاحب المركز السادس فيما تذيل سموحة مجموعة التتويج برصيد 31 نقطة.