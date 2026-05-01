دبي تصدر قرارا جديدا بشأن الحصول على الإقامة.. ما الجديد فيه؟

تدل متطلبات محدثة صدرت عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD)، على أن الإمارة ألغت الحد الأدنى للاستثمار العقاري للحصول على الإقامة.وجاء في بيان تم نشره على منصة DLD Cube الرقمية يوضح المتطلبات اللازمة للحصول على الإقامة من خلال الاستثمار في العقارات في دبي: "إذا كنت المالك الوحيد لعقار في دبي، فيمكنك التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة لمدة عامين دون اشتراط حد أدنى لقيمة العقار".في السابق، كان الحد الأدنى لسعر شراء العقار للحصول على تصريح إقامة في دبي يقتصر على 750 ألف درهم إماراتي (204 آلاف دولار).وإذا كان للعقار أكثر من مالك واحد، فيجب أن يكون الحد الأدنى لحجم الحصة 400 ألف درهم إماراتي (109 آلاف دولار أمريكي).