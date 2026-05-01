جندوبة : تظاهرة "جواز سفر ثقافي: صوت الأمم" لتعزيز الحوار ودعم الشراكات بين الطلبة الدوليين

تهدف تظاهرة "جواز سفر ثقافي: صوت الأمم" التي احتضنتها يوم امس الخميس جامعة جندوبة الى تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف الثقافات ونبذ العنف وتشجيع المبادرات الطلابية ودعم الشراكات بين مختلف الطلبة الدوليين وتنمية المهارات الطلابية وتحقيق التنمية المستدامة، وفق تصريح رئيس الجامعة هشام السبيعي لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء.وواكب التظاهرة عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة بتونس ومن الطلبة الدوليين الممثلين ل11 جنسية وهو ما اعتبره رئيس الجامعة مكسبا ثريا متنوعا ومنطلقا لإبراز دور الجامعة في محيطها الاجتماعي والاقتصادي بمختلف مستوياته.وتاثثت التظاهرة بمداخلات حول الاستراتيجيات المستقبلية لجامعة جندوبة وبعروض مسرحية وموسيقية وأخرى للأكلات والازياء التقليدية وشهادات ونقاشات بين الطلبة الدوليين حول التنوع، باعتباره عامل تشبيك بين مختلف الثقافات وعرض لعدد من تجاربهم إضافة الى معارض لمنتجات حرفية تعكس ثراء الجهة ودور هياكل الجامعة في تثمينها.