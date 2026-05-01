Babnet   Latest update 23:06 Tunis

جندوبة : تظاهرة "جواز سفر ثقافي: صوت الأمم" لتعزيز الحوار ودعم الشراكات بين الطلبة الدوليين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64e3b8db5d8283.50667896_kihpegqonljfm.jpg>
Publié le Vendredi 01 Mai 2026 - 22:18
      
تهدف تظاهرة "جواز سفر ثقافي: صوت الأمم" التي احتضنتها يوم امس الخميس جامعة جندوبة الى تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف الثقافات ونبذ العنف وتشجيع المبادرات الطلابية ودعم الشراكات بين مختلف الطلبة الدوليين وتنمية المهارات الطلابية وتحقيق التنمية المستدامة، وفق تصريح رئيس الجامعة هشام السبيعي لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء.

 وواكب التظاهرة عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة بتونس ومن الطلبة الدوليين الممثلين ل11 جنسية وهو ما اعتبره رئيس الجامعة مكسبا ثريا متنوعا ومنطلقا لإبراز دور الجامعة في محيطها الاجتماعي والاقتصادي بمختلف مستوياته.


وتاثثت التظاهرة بمداخلات حول الاستراتيجيات المستقبلية لجامعة جندوبة وبعروض مسرحية وموسيقية وأخرى للأكلات والازياء التقليدية وشهادات ونقاشات بين الطلبة الدوليين حول التنوع، باعتباره عامل تشبيك بين مختلف الثقافات وعرض لعدد من تجاربهم إضافة الى معارض لمنتجات حرفية تعكس ثراء الجهة ودور هياكل الجامعة في تثمينها.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328455

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 01 ماي 2026 | 14 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:46
19:10
16:02
12:23
05:25
03:49
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet22°
16° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-16
20°-14
27°-12
30°-16
30°-17
  • Avoirs en devises 25199,6
  • (30/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40339 DT
  • (30/04)
  • 1 $ = 2,88600 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/04)     2691,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/04)   28051 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>