Babnet   Latest update 18:07 Tunis

الترفيع في الأجر الادنى المضمون وأجور القطاعات الخاضعة لمجلة الشغل بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/dinars.jpg>
Publié le Jeudi 30 Avril 2026 - 17:35
      
تضمّن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر اليوم جملة من الأوامر الترتيبية (من عدد 66 إلى 69 لسنة 2026) تتعلّق بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون والأجور في القطاعات الخاضعة لمجلة الشغل، مع إقرار زيادات تمتد على سنوات 2026 و2027 و2028، وانسحابها على جرايات التقاعد.

الأجر الأدنى الفلاحي

نصّ الأمر عدد 66 لسنة 2026 على تحديد الأجر الأدنى الفلاحي للعمال البالغين 18 سنة فما فوق كما يلي:

* 21.336 دينارا يوميا سنة 2026

* 22.400 دينارا سنة 2027
* 23.520 دينارا سنة 2028

كما تم إقرار منح تقنية:

* للعمال المختصين: من 1.138 د إلى 1.255 د
* للعمال ذوي الكفاءة: من 2.140 د إلى 2.359 د

وتُضاف هذه المنح إلى الأجر اليومي، مع ضمان بلوغ الحد الأدنى للأجر بالنسبة للعملة الخالصين بالمردودية أو القطعة، إلى جانب تطبيق عقوبات على المخالفين.

الأجر الأدنى في القطاعات غير الفلاحية

حدد الأمر عدد 67 لسنة 2026 الأجر الأدنى الشهري كما يلي:

نظام 48 ساعة:

* 554.736 د سنة 2026
* 582.400 د سنة 2027
* 611.520 د سنة 2028

نظام 40 ساعة:

* 470.251 د سنة 2026
* 493.304 د سنة 2027
* 517.571 د سنة 2028

كما تم ضبط الأجر بالساعة:

* من 2.667 د إلى 2.940 د (48 ساعة)
* من 2.713 د إلى 2.986 د (40 ساعة)

مع التنصيص على حد أدنى لأجور الشبان لا يقل عن 85% من أجر الكهول.

زيادات بنسبة 5% في القطاعات المنظمة

أقرّ الأمر عدد 68 لسنة 2026 زيادة سنوية بنسبة 5% في الأجور الأساسية ومنحتي النقل والحضور، بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، وذلك في القطاعات المرتبطة باتفاقيات مشتركة.

وتُحتسب هذه الزيادات بصفة تراكمية، وتشمل جميع الأجراء، باستثناء المؤسسات التي أقرت زيادات مماثلة أو أعلى.

زيادات حسب الأصناف المهنية

نصّ الأمر عدد 69 لسنة 2026 على زيادات في القطاعات غير الخاضعة لاتفاقيات مشتركة، من بينها:

* أعوان التنفيذ: بين 36 و46 دينارا شهريا سنة 2026
* أعوان التسيير: حوالي 53 دينارا
* الإطارات: نحو 69 دينارا

مع زيادات تدريجية خلال سنتي 2027 و2028، وفق معايير الكفاءة المهنية ونوعية العمل.

إجراءات مرافقة

تشمل هذه الأوامر:

* انسحاب الزيادات على جرايات التقاعد
* عدم الجمع بين زيادات مماثلة داخل المؤسسة
* إقرار عقوبات ضد المخالفين
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328412

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 30 أفريل 2026 | 13 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:45
19:09
16:02
12:24
05:27
03:50
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet27°
22° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
24°-16
20°-14
27°-12
29°-15
  • Avoirs en devises 25199,6
  • (30/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40339 DT
  • (30/04)
  • 1 $ = 2,88600 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/04)     2691,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/04)   28051 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>