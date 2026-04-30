الترفيع في الأجر الادنى المضمون وأجور القطاعات الخاضعة لمجلة الشغل بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028
تضمّن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر اليوم جملة من الأوامر الترتيبية (من عدد 66 إلى 69 لسنة 2026) تتعلّق بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون والأجور في القطاعات الخاضعة لمجلة الشغل، مع إقرار زيادات تمتد على سنوات 2026 و2027 و2028، وانسحابها على جرايات التقاعد.
الأجر الأدنى الفلاحينصّ الأمر عدد 66 لسنة 2026 على تحديد الأجر الأدنى الفلاحي للعمال البالغين 18 سنة فما فوق كما يلي:
* 21.336 دينارا يوميا سنة 2026
* 22.400 دينارا سنة 2027
* 23.520 دينارا سنة 2028
كما تم إقرار منح تقنية:
* للعمال المختصين: من 1.138 د إلى 1.255 د
* للعمال ذوي الكفاءة: من 2.140 د إلى 2.359 د
وتُضاف هذه المنح إلى الأجر اليومي، مع ضمان بلوغ الحد الأدنى للأجر بالنسبة للعملة الخالصين بالمردودية أو القطعة، إلى جانب تطبيق عقوبات على المخالفين.
الأجر الأدنى في القطاعات غير الفلاحيةحدد الأمر عدد 67 لسنة 2026 الأجر الأدنى الشهري كما يلي:
نظام 48 ساعة:
* 554.736 د سنة 2026
* 582.400 د سنة 2027
* 611.520 د سنة 2028
نظام 40 ساعة:
* 470.251 د سنة 2026
* 493.304 د سنة 2027
* 517.571 د سنة 2028
كما تم ضبط الأجر بالساعة:
* من 2.667 د إلى 2.940 د (48 ساعة)
* من 2.713 د إلى 2.986 د (40 ساعة)
مع التنصيص على حد أدنى لأجور الشبان لا يقل عن 85% من أجر الكهول.
زيادات بنسبة 5% في القطاعات المنظمةأقرّ الأمر عدد 68 لسنة 2026 زيادة سنوية بنسبة 5% في الأجور الأساسية ومنحتي النقل والحضور، بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، وذلك في القطاعات المرتبطة باتفاقيات مشتركة.
وتُحتسب هذه الزيادات بصفة تراكمية، وتشمل جميع الأجراء، باستثناء المؤسسات التي أقرت زيادات مماثلة أو أعلى.
زيادات حسب الأصناف المهنيةنصّ الأمر عدد 69 لسنة 2026 على زيادات في القطاعات غير الخاضعة لاتفاقيات مشتركة، من بينها:
* أعوان التنفيذ: بين 36 و46 دينارا شهريا سنة 2026
* أعوان التسيير: حوالي 53 دينارا
* الإطارات: نحو 69 دينارا
مع زيادات تدريجية خلال سنتي 2027 و2028، وفق معايير الكفاءة المهنية ونوعية العمل.
إجراءات مرافقةتشمل هذه الأوامر:
* انسحاب الزيادات على جرايات التقاعد
* عدم الجمع بين زيادات مماثلة داخل المؤسسة
* إقرار عقوبات ضد المخالفين
الأجر الأدنى الفلاحينصّ الأمر عدد 66 لسنة 2026 على تحديد الأجر الأدنى الفلاحي للعمال البالغين 18 سنة فما فوق كما يلي:
* 21.336 دينارا يوميا سنة 2026
* 22.400 دينارا سنة 2027
* 23.520 دينارا سنة 2028
كما تم إقرار منح تقنية:
* للعمال المختصين: من 1.138 د إلى 1.255 د
* للعمال ذوي الكفاءة: من 2.140 د إلى 2.359 د
وتُضاف هذه المنح إلى الأجر اليومي، مع ضمان بلوغ الحد الأدنى للأجر بالنسبة للعملة الخالصين بالمردودية أو القطعة، إلى جانب تطبيق عقوبات على المخالفين.
الأجر الأدنى في القطاعات غير الفلاحيةحدد الأمر عدد 67 لسنة 2026 الأجر الأدنى الشهري كما يلي:
نظام 48 ساعة:
* 554.736 د سنة 2026
* 582.400 د سنة 2027
* 611.520 د سنة 2028
نظام 40 ساعة:
* 470.251 د سنة 2026
* 493.304 د سنة 2027
* 517.571 د سنة 2028
كما تم ضبط الأجر بالساعة:
* من 2.667 د إلى 2.940 د (48 ساعة)
* من 2.713 د إلى 2.986 د (40 ساعة)
مع التنصيص على حد أدنى لأجور الشبان لا يقل عن 85% من أجر الكهول.
زيادات بنسبة 5% في القطاعات المنظمةأقرّ الأمر عدد 68 لسنة 2026 زيادة سنوية بنسبة 5% في الأجور الأساسية ومنحتي النقل والحضور، بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، وذلك في القطاعات المرتبطة باتفاقيات مشتركة.
وتُحتسب هذه الزيادات بصفة تراكمية، وتشمل جميع الأجراء، باستثناء المؤسسات التي أقرت زيادات مماثلة أو أعلى.
زيادات حسب الأصناف المهنيةنصّ الأمر عدد 69 لسنة 2026 على زيادات في القطاعات غير الخاضعة لاتفاقيات مشتركة، من بينها:
* أعوان التنفيذ: بين 36 و46 دينارا شهريا سنة 2026
* أعوان التسيير: حوالي 53 دينارا
* الإطارات: نحو 69 دينارا
مع زيادات تدريجية خلال سنتي 2027 و2028، وفق معايير الكفاءة المهنية ونوعية العمل.
إجراءات مرافقةتشمل هذه الأوامر:
* انسحاب الزيادات على جرايات التقاعد
* عدم الجمع بين زيادات مماثلة داخل المؤسسة
* إقرار عقوبات ضد المخالفين
