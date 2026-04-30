نقل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى المستشفى

أفادت حركة النهضة بأن رئيسها راشد الغنوشي قد تعرض إلى تدهور حادّ في وضعه الصحي، مما اضطر إدارة السجن إلى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي العلاج والخضوع إلى المراقبة الطبية لأيام.

وجدّدت الحركة مطالبتها بإطلاق سراحه فورا، معتبرة "أن المكان الطبيعي له أن يكون حرا في بيته بين أهله".