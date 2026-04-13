Babnet   Latest update 10:21 Tunis

الاستئناف يقضي بسجن سنية الدهماني لعام ونصف

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/663fc454c07264.08790024_hqmnoegifjkpl.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 13 Avril 2026 - 10:15 قراءة: 0 د, 26 ث
      
قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس بالسجن مدة عام وستّة اشهر في حق المحامية والكرونيكوز سنية الدهماني.

وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بالسجن مدة عامين اثنين في حق سنية الدهماني وذلك بخصوص القضية المتعلقة بتصريحات منسوبة اليها في علاقة بملف المهاجرين الأفارقة بتونس..

وفي نوفمبر الماضي تقرر الافراج عن سنية الدهماني استنادا الى قرار بالسراح الشرطي في حقها.
وواصلت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس النظر في ملف القضية لتقضي باقرار ادانة الدهماني مع النزول بالعقاب البدني من عامين اثنين الى عام وستّة اشهر
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327356

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 13 أفريل 2026 | 25 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:25
18:54
15:59
12:27
05:48
04:17
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet23°
21° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-14
19°-12
18°-13
20°-12
21°-14
  • Avoirs en devises 24344,1
  • (10/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,40519 DT
  • (10/04)
  • 1 $ = 2,90421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/04)     2242,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/04)   28168 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>