الاستئناف يقضي بسجن سنية الدهماني لعام ونصف

قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس بالسجن مدة عام وستّة اشهر في حق المحامية والكرونيكوز سنية الدهماني.وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بالسجن مدة عامين اثنين في حق سنية الدهماني وذلك بخصوص القضية المتعلقة بتصريحات منسوبة اليها في علاقة بملف المهاجرين الأفارقة بتونس..وفي نوفمبر الماضي تقرر الافراج عن سنية الدهماني استنادا الى قرار بالسراح الشرطي في حقها.وواصلت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس النظر في ملف القضية لتقضي باقرار ادانة الدهماني مع النزول بالعقاب البدني من عامين اثنين الى عام وستّة اشهر