ترامب يتحدى عزوف الفنانين عن إحياء ذكرى تأسيس الولايات المتحدة.. ماذا قرر فعله؟

Publié le Dimanche 31 Mai 2026 - 06:51
      
قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعويض أزمة انسحاب عدد من الفنانين من إحياء ذكرى التأسيس للولايات المتحدة باستضافة " أعظم رئيس في التاريخ" لإلقاء خطاب جماهيري.

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" يوم السبت: "أفكر في استضافة نجم عالمي الرجل الذي يحظى بجماهير تفوق جماهير إلفيس بريسلي في أوج شهرته، ويفعل ذلك دون عزف على الغيتار".


وأضاف الرئيس الأمريكي: "إنه الرجل الذي يصفه البعض بأنه أعظم رئيس في التاريخ الأعظم على الإطلاق دونالد جيه ترامب".


وتابع دونالد ترامب قائلا إنه سيحل محل هؤلاء "الفنانين" ذوي الأجور المرتفعة، وسيلقي خطابا هاما يحشد فيه البلاد نحو الأمام.

وذكر ترامب في تدوينته أنه "قبل عامين، كانت الولايات المتحدة في حالة يرثى لها أما الآن فنحن نملك "أروع" دولة في العالم.

وأفاد بأنه لا يريد ما يُسمى بـ"الفنانين" الذين يتقاضون أجورا باهظة وهم غير سعداء، مشيرا إلى أنه يريد فقط أن يكون محاطا بأناس سعداء، أذكياء، ناجحين، ويعرفون كيف يحققون النجاح.

واختتم تدوينته قائلا: "بناء على هذه الحقيقة، أُصدرُ أوامري لممثلي بدراسة جدوى تنظيم مسيرة "أمريكا عادت" يوم الأربعاء في واشنطن العاصمة، في نفس الوقت والمكان"، مؤكدا أن الدعوة مخصصة للوطنيين العظماء فقط وأن الاحتفال سيكون رائعا ولائقا بأمريكا".
