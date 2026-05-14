فيديو اليوم: مطاردة لص سرق دراجة نارية تنتهي بسقوطه داخل بئر

تداولت صفحات على موقع فايسبوك مقطع فيديو يوثق لحظة مطاردة عدد من أهالي منطقة المعمورة من ولاية نابل لشخص يشتبه في تورطه في سرقة دراجة نارية كانت مركونة أمام أحد المنازل.وبحسب المعطيات المتداولة، فقد حاول المشتبه به الفرار بعد تنفيذ عملية السرقة، قبل أن تنتهي المطاردة بسقوطه داخل بئر بالمنطقة.وأظهر الفيديو حالة من الاستنفار في صفوف الأهالي، حيث تجمّع عدد كبير من المواطنين بالمكان إلى حين وصول وحدات الحماية المدنية التي تولت التدخل وإخراج المصاب ونقله إلى المستشفى.كما تم نقل المشتبه به وسط مرافقة عدد من سيارات ودراجات الأهالي، في انتظار استكمال الأبحاث والكشف عن ملابسات الحادثة.