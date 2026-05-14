إعفاء جماهير تونس وعدة دول من الضمان المالي لحضور مونديال 2026 بأمريكا

تونس ضمن الدول المعنية بالإعفاء



استعدادات لمونديال تاريخي



قررت الإدارة الأمريكية إلغاء شرط الضمان المالي المرتفع المفروض سابقا على بعض الجماهير الراغبة في حضور مباريات كأس العالم 2026، بالنسبة للمشجعين الحاصلين على تذاكر رسمية للمباريات.وكانت السلطات الأمريكية قد فرضت خلال الفترة الماضية على مواطني بعض الدول دفع ضمان مالي قد يصل إلىللحصول على تأشيرة سياحية، في إطار إجراءات تهدف إلى الحد من تجاوز مدة الإقامة القانونية داخل الولايات المتحدة.لكن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أن جماهير المنتخبات المتأهلة إلى المونديال، والمسجلة ضمن نظام “تأشيرة مرور فيفا”، ستكون معفاة من هذا الشرط.ويشمل القرار جماهير عدد من المنتخبات العربية والإفريقية التي كانت تخضع سابقا لهذا الإجراء، من بينها:* تونس* الجزائر* السنغال* ساحل العاج* الرأس الأخضروقالت مورا نامدار، رئيسة قسم الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الأمريكية، إن المشجعين الذين اقتنوا تذاكر المباريات وسجلوا مسبقا ضمن النظام المخصص لتسريع إجراءات التأشيرة، لن يُطلب منهم دفع أي ضمان مالي.وأضافت أن الإعفاء قد يشمل أيضا أعضاء المنتخبات الوطنية والوفود الرسمية والعاملين المرتبطين بتنظيم البطولة.ويأتي هذا القرار في إطار استعدادات الولايات المتحدة لاستضافة مونديال 2026 بالشراكة مع كندا والمكسيك، في نسخة مرتقبة ستكون الأكبر في تاريخ كأس العالم من حيث عدد المنتخبات والجماهير المشاركة.ورغم هذه التسهيلات، لا تزال بعض المخاوف مطروحة بشأن سياسات الهجرة والإجراءات الأمنية داخل الولايات المتحدة، خاصة بعد تشديد قوانين الهجرة خلال فترة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وفي هذا السياق، طالبت هيومن رايتس ووتش الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالحصول على ضمانات واضحة من السلطات الأمريكية بعدم تنفيذ حملات مرتبطة بالهجرة داخل الملاعب ومحيط المباريات أثناء البطولة.من جهتها، أكدت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن الزوار الدوليين الذين يحملون وثائق قانونية سليمة “لا داعي لقلقهم”، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تسهيل دخول الجماهير بالتوازي مع المحافظة على متطلبات الأمن القومي.