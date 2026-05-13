الداخلية: منع الوقوف والتوقف بشارع باب الجديد بداية من مساء الأربعاء، وتحجير الجولان بعدد من الأنهج والشوارع غدا

منع الوقوف والتوقف





تحجير جولان العربات





أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن جملة من الإجراءات المرورية الاستثنائية التي سيتم العمل بها بداية من مساء الأربعاء 13 ماي 2026، وذلك بهدف تنظيم حركة المرور وضمان سلامة مستعملي الطريق.سيُمنع الوقوف والتوقف بشارع باب الجديد، في الجزء الممتد بين ساحة الجزيرة ونهج سوق العصر على مستوى بنك الأمان، وذلك بداية من الساعة العاشرة ليلا من يوم الأربعاء 13 ماي 2026.كما تقرر تحجير جولان جميع أصناف العربات يوم الخميس 14 ماي 2026 انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر، وذلك بالأنهج والشوارع التالية:* شارع 2 مارس في اتجاه ساحة القصبة وكامل شارع باب الجديد.* شارع سيدي البشير في اتجاه ساحة الجزيرة بداية من ساحة باب عليوة.* نهج الجزيرة بداية من ساحة النصر، ويمكن لقاصدي الضاحية الغربية استعمال شارع الحبيب بورقيبة ثم شارع قرطاج.* شارع جمال عبد الناصر بداية من ساحة الاستقلال.ودعت الوزارة كافة مستعملي الطريق إلى احترام قانون الطرقات والامتثال لإشارات أعوان المرور، مع التعويل على حسن تفهم الجميع حفاظا على السلامة العامة.ولمزيد من الإرشادات، وضعت الوزارة الرقمين التاليين على ذمة المواطنين:71.343.20171.342.787