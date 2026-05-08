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Tout ce qu'il faut savoir sur la hausse des salaires dans les secteurs public et privé.

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Bookmark article    Publié le Vendredi 08 Mai 2026 - 16:57 Lecture 2 min, 1 sec
      
Amine BEN GAMRA
Expert Comptable
Commissaire Aux Comptes

Membre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie



En Tunisie, des hausses de salaire ont été décidées pour la période 2026-2028 et publiées au JORT en avril 2026. Elles touchent le secteur privé et le secteur public, avec des augmentations graduelles de janvier 2026 à 2028 pour préserver le pouvoir d'achat.
Voici la décomposition complète de cette augmentation :

1. SMIG/SMAG Tunisie 2026-2027-2028

Secteur Non Agricole : SMIG (Décret n° 67)
Ce décret fixe le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti pour les secteurs régis par le Code du Travail.


- Prime de transport : 36,112 dinars/mois
- Prime de présence : 2,080 dinars/mois

Secteur Agricole : SMAG (Décret n° 66)
Ce décret fixe le Salaire Minimum Agricole Garanti pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins.


Augmentation secteurs avec Conventions Collectives (Décret n° 68)
Ce décret concerne les augmentations des salaires de base et des primes de transport et de présence pour les secteurs liés à des conventions collectives sectorielles.

Note : L'augmentation est calculée sur la base des salaires de l'année précédente.

2. Augmentation secteurs sans Conventions Collectives (Décret n° 69)

Ce décret fixe les augmentations pour les salariés du secteur privé non couverts par des conventions collectives ou des statuts particuliers.
Ce décret concerne les secteurs non agricoles non couverts par des conventions collectives ou des statuts particuliers.

Augmentations : Régime de 48 heures / semaine


Augmentations : Régime de 40 heures / semaine


3. Points clés:

Calcul pour l'exécution : L'augmentation varie selon le niveau de qualification professionnelle, le type de travail ou le salaire habituellement perçu avant le 1er janvier 2026.
Jeunes travailleurs : Les travailleurs de moins de 18 ans reçoivent une augmentation qui ne peut être inférieure à 85 % des montants indiqués ci-dessus.
Non-cumul : Cette augmentation ne s'applique pas si l'entreprise a déjà versé des augmentations générales durant la même année (hors avancements ou promotions).
La question qui se pose est de savoir si ces revalorisations salariales vont préserver le pouvoir d'achat des Tunisiens ou, au contraire, elles pourraient contribuer à l'inflation dans un contexte de ralentissement de la croissance.

* Amine BEN GAMRA
Expert Comptable
Commissaire Aux Comptes
Membre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie

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