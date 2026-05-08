Tout ce qu'il faut savoir sur la hausse des salaires dans les secteurs public et privé.

Expert Comptable

Commissaire Aux Comptes



Membre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie

1. SMIG/SMAG Tunisie 2026-2027-2028



Note : L'augmentation est calculée sur la base des salaires de l'année précédente.

2. Augmentation secteurs sans Conventions Collectives (Décret n° 69)



3. Points clés:



En Tunisie, des hausses de salaire ont été décidées pour la période 2026-2028 et publiées au JORT en avril 2026. Elles touchent le secteur privé et le secteur public, avec des augmentations graduelles de janvier 2026 à 2028 pour préserver le pouvoir d'achat.Voici la décomposition complète de cette augmentation :Ce décret fixe le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti pour les secteurs régis par le Code du Travail.- Prime de transport : 36,112 dinars/mois- Prime de présence : 2,080 dinars/moisCe décret fixe le Salaire Minimum Agricole Garanti pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins.Ce décret concerne les augmentations des salaires de base et des primes de transport et de présence pour les secteurs liés à des conventions collectives sectorielles.Ce décret fixe les augmentations pour les salariés du secteur privé non couverts par des conventions collectives ou des statuts particuliers.Ce décret concerne les secteurs non agricoles non couverts par des conventions collectives ou des statuts particuliers.L'augmentation varie selon le niveau de qualification professionnelle, le type de travail ou le salaire habituellement perçu avant le 1er janvier 2026.Les travailleurs de moins de 18 ans reçoivent une augmentation qui ne peut être inférieure à 85 % des montants indiqués ci-dessus.Cette augmentation ne s'applique pas si l'entreprise a déjà versé des augmentations générales durant la même année (hors avancements ou promotions).La question qui se pose est de savoir si ces revalorisations salariales vont préserver le pouvoir d'achat des Tunisiens ou, au contraire, elles pourraient contribuer à l'inflation dans un contexte de ralentissement de la croissance.* Amine BEN GAMRAExpert ComptableCommissaire Aux ComptesMembre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie