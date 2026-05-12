القطاع البنكي في تونس: أرباح قياسية... ومواطنون خارج المنظومة

مأدبة للبعض… وصيام للبقية



خمسة أسباب تجعل البنك يغلق الباب في وجهك



أولا: المصاريف البنكية



ثانيا: شرط الدخل الرسمي



ثالثا: جغرافيا الإقصاء



رابعا: عدم اهتمام البنوك بصغار الحرفاء



خامسا: غياب الثقافة المالية



صمت البنك المركزي… وتصفيق للأرباح



خمس إجراءات عاجلة قبل فوات الأوان



يحقق القطاع البنكي في تونس أرباحا طائلة سنة بعد أخرى، ويوزع عائدات سخية على المساهمين، ويواصل تسجيل نمو متصاعد في نتائجه المالية، لكنه في المقابل يواصل إقصاء ملايين التونسيين من أبسط الخدمات البنكية، وسط صمت لافت من البنك المركزي ولامبالاة من دعاة العدالة الاجتماعية.لنبدأ بسؤال اقتصادي بسيط: أي قطاع في تونس يحقق أرباحا قياسية كل سنة، ويوزع أرباحا سخية على مساهميه، ويعرض ميزانيات في نمو متواصل، لكنه في الوقت نفسه يقصي ثلثي التونسيين من خدماته؟إذا كانت إجابتكم: “القطاع البنكي”، فأنتم تدركون جوهر مفارقة لم يكلف لا محافظ البنك المركزي ولا المعنيون بالشأن الاجتماعي أنفسهم عناء تفسيرها للتونسيين، رغم أن الأرقام واضحة وصادمة.خلال سنة، حقق القطاع البنكي التونسي أرباحا صافية بلغت، بزيادة قدرهامقارنة بالسنة السابقة.وتصدرت “BIAT” قائمة البنوك الأكثر ربحا بأرباح بلغت، تلتها “التجاري بنك” بـ، ثم “AMEN Bank” بـوتأتي هذه الأرباح أساسا من العائدات المتأتية من شراء أذون الخزينة وتمويل الدولة، حيث أصبحت البنوك تحقق أرباحا أكبر من إقراض الدولة مقارنة بتمويل الأسر أو المؤسسات الخاصة.وفي المقابل، ماذا يفعل التونسي البسيط؟ الحرفي في المدينة العتيقة، البائعة المتجولة في صفاقس، الفلاح في سيدي بوزيد، سائق التاكسي في بنزرت أو بائع “القلب اللوز” في جربة؟بحسب البنك الدولي، لا يمتلك سوىمن التونسيين الذين تفوق أعمارهم 15 سنة حسابا بنكيا، من بينهموتأتي تونس، بنسبة إدماج مالي تبلغ، خلف المغرب والجزائر وحتى مصر في بعض المؤشرات.أما بطاقات الدفع البنكية، فما تزال شبه غائبة، إذ لا يمتلكها سوى ما بينمن البالغين، في بلد يتحدث عن الرقمنة والحداثة سنةوالنتيجة واضحة: ثلثا التونسيين يعيشون ويدخرون ويدفعون ويستثمرون خارج المنظومة البنكية الرسمية، ليس لأنهم يرفضونها فكريا، بل لأنهم مقصيون منها منذ البداية.فتح الحساب، معلوم التصرف، العمولات، البطاقات البنكية… كل شيء بمقابل.وبالنسبة إلى العامل محدود الدخل أو صاحب النشاط غير المنتظم، تتحول الخدمات البنكية إلى عبء مالي ثقيل. فمن غير المنطقي الاشتراك في خدمة تكلف أكثر مما توفره.تشترط البنوك التونسية كشوفات أجور أو إثباتات دخل قار حتى لفتح حساب جار بسيط.لكن الاقتصاد غير المنظم يمثل ما بينمن الناتج الداخلي الخام، وهو ما يجعل مئات الآلاف من الحرفيين والتجار الصغار والفلاحين خارج المنظومة البنكية، ليس لأنهم لا يملكون المال، بل لأن أموالهم “بلا أوراق”.تتركزمن الفروع البنكية في المناطق الساحلية، بينهافي تونس الكبرى وحدها.أما في ولايات الداخل مثل القصرين وسيدي بوزيد وتطاوين والكاف، ففرع بنكي واحد قد يغطي آلاف السكان على امتداد عشرات الكيلومترات.ويختصر خبير بنكي تونسي الوضع قائلا: “البنوك التونسية اقتنعت بأن الحريف الصغير يكلّف أكثر مما يربح”.ليست مسألة سوء نية، بل منطق ربح سريع… لكن النتيجة واحدة: الإقصاء.لا الدولة ولا البنوك ولا الجمعيات استثمرت فعليا في التربية المالية الأساسية للفئات الشعبية.كيفية الادخار، استعمال التحويلات البنكية، فهم التأمين أو القروض… كلها مفاهيم تبقى مجهولة بالنسبة إلى شرائح واسعة من التونسيين.المشكل الحقيقي ليس في تحقيق البنوك للأرباح، فالربح ليس جريمة.لكن الفضيحة تكمن في الصمت الرسمي تجاه هذا الشرخ الاجتماعي والمالي.وفي نهاية سنة 2024، فرض البنك المركزي مجانية بعض الخدمات الأساسية لفائدة أصحاب الدخل المحدود، مثل فتح الحساب أو الاطلاع على الرصيد أو بعض التحويلات.خطوة إيجابية، لكنها جاءت متأخرة بثلاثة عقود، ولا تعالج أصل الأزمة.وفي المقابل، وزعت البنوك خلال سنة 2024 ما يقاربكأرباح على المساهمين، أي ما يعادلمن أرباحها الصافية.بينما ما تزال المؤسسات الصغرى والمتوسطة عاجزة عن الحصول على التمويل.الحكومة ورئاسة الجمهورية تملكان أدوات التدخل، والحلول موجودة وواضحة:* إقرار حساب بنكي مجاني وإجباري لكل تونسي بالغ دون شرط الدخل أو العمل.* تعميم خدمات الدفع والتمويل عبر الهاتف الجوال لدمج غير المتعاملين مع البنوك.* إلزام البنوك بتخصيص ما لا يقل عنمن القروض لفائدة المؤسسات الصغرى والعاملين في الاقتصاد الموازي.* فرض توزيع عادل للفروع البنكية داخل الجهات الداخلية.* إطلاق برنامج وطني للتربية المالية داخل المدارس والأحياء الشعبية.لقد أصبح ثلثا التونسيين خارج المنظومة البنكية، في وقت يحقق فيه القطاع أرباحا بمليارات الدنانير.وهو ما يجعل الحديث عن “قطاع يمثل ركيزة الاقتصاد الوطني” فاقدا للمعنى، طالما أن هذه الركيزة نفسها تقصي أغلبية المواطنين بدل أن تدمجهم.