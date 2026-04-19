كأس تونس: الملعب القابسي يقصي النجم الساحلي والترجي الجرجيسي يحسم قمة المنستير

Publié le Dimanche 19 Avril 2026 - 18:13
      
أحدث الملعب القابسي مفاجأة مدوية بإقصائه النجم الساحلي من الدور ثمن النهائي لكأس تونس، إثر فوزه عليه بنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة جرت اليوم الأحد.

وشهدت المواجهة سيناريو غزيرًا بالأهداف أعاد إلى الأذهان نهائي سنة 2015، حيث تألق خالد البوسعايدي بتسجيل ثنائية (4 و53)، وأضاف أيوب القريشي الهدف الثالث (71)، قبل أن يختتم وليد الجربي الرباعية في الوقت بدل الضائع (90+2).


ورغم محاولات النجم الساحلي عبر أهداف نسيم هنيد (11) ومحمد الهادي سلامة (39 و90+7)، فإن الفريق واصل نتائجه السلبية هذا الموسم، ليغادر المسابقة في ظل وضعية صعبة محليًا.


في المقابل، حُسمت قمة الاتحاد المنستيري والترجي الجرجيسي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
وافتتح الاتحاد التسجيل عبر رائد الشيخاوي (104)، قبل أن يعدّل أشرف بن ضياف (105+2) للترجي الجرجيسي، الذي نجح في حسم التأهل بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح.

كما ضمن النادي الصفاقسي تأهله إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على جندوبة الرياضية بنتيجة 2-1، حيث قلب تأخره المبكر إلى انتصار بفضل هدفي يوسف حبشية (17) وريان الدربالي (27).

واحتاج النادي البنزرتي إلى ركلات الترجيح لتجاوز هلال مساكن (4-3)، بعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1، حيث أدرك أحمد العمري التعادل في الدقيقة 90+5.

وكانت الدفعة الأولى من هذا الدور قد أسفرت عن تأهل بعث بوحجلة وتقدم ساقية الداير وشبيبة العمران.

ومن المنتظر أن يُختتم هذا الدور بمباراة نجم المتلوي والترجي الرياضي، التي تم تأجيلها إلى موعد لاحق بسبب التزامات الترجي في رابطة أبطال إفريقيا.

في ما يلي نتائج الدفعة الثانية من مباريات الدور ثمن النهائي لكأس تونس لكرة القدم للموسم الرياضي 2025-2026:


الأحد 19 أفريل 2026

في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي 1 (أحمد العمري 90+5)
هلال مساكن 1 (أمين كشيشي 86)
تأهل النادي البنزرتي بركلات الترجيح (4-3)

في ملعب بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري 1 (رائد الشيخاوي 104)
الترجي الجرجيسي 1 (أشرف بن ضياف 105+2)
تأهل الترجي الجرجيسي بركلات الترجيح (3-1)

في ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي 2 (يوسف حبشية 17، ريان الدربالي 27)
جندوبة الرياضية 1 (شادي المحمدي 3)

في ملعب قابس المعشب
الملعب القابسي 4 (خالد البوسعايدي 4 و53، أيوب القريشي 71، وليد الجربي 90+2)
النجم الساحلي 3 (نسيم هنيد 11، محمد الهادي سلامة 39 و90+7)

السبت 18 أفريل 2026

في الملعب البلدي ببوحجلة
بعث بوحجلة 2 (زياد العونلي 13، حسان المولهي 120)
مستقبل سليمان 1 (أمان الله مجهد 79 ض ج)

في ساقية الداير (أرضية اصطناعية)
تقدم ساقية الداير 1 (فادي درقاش 14)
الأولمبي الباجي 1 (محمد علي العمري 18)
تأهل تقدم ساقية الداير بركلات الترجيح (4-2)

في أجيم (أرضية اصطناعية)
اتحاد أجيم جربة 0
شبيبة العمران 2 (هيثم الخميسي 4، غيث بن حميدة 72)

ملاحظة

تم تأجيل مباراة نجم المتلوي والترجي الرياضي إلى موعد لاحق، بسبب التزامات الترجي في رابطة أبطال إفريقيا.
