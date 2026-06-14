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تجميع حوالي 200 كغ من النفايات خلال تظاهرة بيئية عالمية بشاطئ المرسى

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Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Juin 2026 - 17:30 قراءة: 1 د, 25 ث
      
نظمت وزارة البيئة وسفارة اليابان بتونس، اليوم الأحد بشاطئ المرسى (الضاحية الشمالية للعاصمة)، فعاليات التظاهرة البيئية العالميّة "يوم البحر" ضمن المبادرة اليابانية، «BLUE SANTA»، بهدف تعزيز ثقافة المحافظة على البيئة البحرية وتشجيع مختلف فئات المجتمع للانخراط الطوعيّ في المبادرات البيئية.

وتتمثل هذه المبادرة، وفق بلاغ لوزارة البيئة، في الدعوة للباس اللون الأزرق وتنظيف الشواطئ وحماية الحياة البحرية.


وذكرت الوزارة أن التظاهرة شهدت في ساعة واحدة جمع حوالي 200 كغ من النفايات من الشاطئ ومحيطه، بمساهمة 140 مشاركا، في رسالة بيئية تهدف إلى التحسيس بخطورة التلوث البحري، الناتج خاصة عن النفايات البلاستيكية.


وتأتي هذه المبادرة من إطار تشريك الناشئة وتدريبهم على ضرورة الانخراط في الأعمال التطوعية البيئية، وتعزيز حسّ المواطنة لديهم، بما يساهم في غرس السلوكيات الإيجابية والمحافظة على سلامة المحيط والحدّ من التلوث البيئي البحري.

ودعت وزارة البيئة في بلاغها، إلى تكثيف التظاهرات البيئية التي تساهم في إحداث أثر بيئي ملموس عبر إزالة النفايات من الشواطئ، والتوعية بمخاطر التلوث، وتشجيع السلوكيات الصديقة للبيئة، والعمل على توحيد جهود مختلف الشركاء البيئيين في جعل الشواطئ أكثر نظافة واستدامة.

وتم خلال التظاهرة، التعريف بمجسم "لؤي LEO-" سفير البيئة البحرية، الشخصيّة الرمزيّة التي ترافق الأطفال في رحلة توعوية لتبني سلوكيات إيجابية لحماية الشريط الساحلي والبحر من التلوّث البلاستيكي، وذلك في إطار التعاون بين وزارة البيئة وجمعيّة "أزرقنا الكبير"، والتشجيع على المبادرات الصديقة للبيئة.

وانتظمت هذه التظاهرة تحت إشراف وزير البيئة حبيب عبيد، و سفير اليابان بتونس، سايتو جون، و عماد بوخريص، والي تونس، وبحضور مهدي بالحاج، المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، وبالتعاون مع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وبلدية المرسى، مع مشاركة عدد هام من المتطوعين من ممثلي الكشافة التونسية وجمعية "أزرقنا الكبير" و"شبكة أطفال الأرض" واتحاد المرأة التونسية بالمرسى، والناشطين في المجال البيئي.
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