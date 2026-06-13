كأس العالم 2026: المغرب في اختبار قوي أمام البرازيل في افتتاح مشواره بالمونديال
يستهل المنتخب المغربي مساء اليوم السبت مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026 بمواجهة من العيار الثقيل أمام المنتخب البرازيلي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، في لقاء يحتضنه ملعب ميتلايف ستاديوم.
وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير باعتبارها تجمع بين أسود الأطلس، أصحاب الإنجاز التاريخي في مونديال قطر 2022، وأحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب العالمي.
وتضم المجموعة الثالثة أيضا منتخبي إسكتلندا وهايتي، ما يجعل الصراع على بطاقات التأهل إلى الدور المقبل مفتوحا على جميع الاحتمالات.
موعد المباراةتنطلق المباراة اليوم السبت على الساعة:
* 23:00 بتوقيت المغرب وتونس
* 01:00 فجر الأحد بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة
القنوات الناقلةتنقل المباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قنوات:
* beIN Sports الناقل الحصري لبطولة كأس العالم 2026
* البث الأرضي لقناة الرياضية المغربية (TNT) داخل المغرب
كما يمكن متابعة اللقاء عبر:
* M6
* beIN Sports 1 (France)
ويخوض المنتخب المغربي مشاركته السابعة في تاريخ نهائيات كأس العالم، بعدما خاض 23 مباراة في النسخ السابقة، آملا في تحقيق بداية إيجابية أمام المنتخب البرازيلي وتعزيز حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.
وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير باعتبارها تجمع بين أسود الأطلس، أصحاب الإنجاز التاريخي في مونديال قطر 2022، وأحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب العالمي.
وتضم المجموعة الثالثة أيضا منتخبي إسكتلندا وهايتي، ما يجعل الصراع على بطاقات التأهل إلى الدور المقبل مفتوحا على جميع الاحتمالات.
موعد المباراةتنطلق المباراة اليوم السبت على الساعة:
* 23:00 بتوقيت المغرب وتونس
* 01:00 فجر الأحد بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة
القنوات الناقلةتنقل المباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قنوات:
* beIN Sports الناقل الحصري لبطولة كأس العالم 2026
* البث الأرضي لقناة الرياضية المغربية (TNT) داخل المغرب
كما يمكن متابعة اللقاء عبر:
* M6
* beIN Sports 1 (France)
ويخوض المنتخب المغربي مشاركته السابعة في تاريخ نهائيات كأس العالم، بعدما خاض 23 مباراة في النسخ السابقة، آملا في تحقيق بداية إيجابية أمام المنتخب البرازيلي وتعزيز حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.
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