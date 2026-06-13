كأس العالم 2026: المغرب في اختبار قوي أمام البرازيل في افتتاح مشواره بالمونديال

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يستهلمساء اليوم السبت مشاركته في نهائياتبمواجهة من العيار الثقيل أمام، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، في لقاء يحتضنهوتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير باعتبارها تجمع بين، أصحاب الإنجاز التاريخي في مونديال قطر 2022، وأحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب العالمي.وتضمأيضا منتخبي، ما يجعل الصراع على بطاقات التأهل إلى الدور المقبل مفتوحا على جميع الاحتمالات.تنطلق المباراة اليوم السبت على الساعة:تنقل المباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قنوات:الناقل الحصري لبطولة كأس العالم 2026داخل المغربكما يمكن متابعة اللقاء عبر:ويخوض المنتخب المغربي مشاركته السابعة في تاريخ نهائيات كأس العالم، بعدما خاضفي النسخ السابقة، آملا في تحقيق بداية إيجابية أمام المنتخب البرازيلي وتعزيز حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.