أريانة : أنشطة رياضية و شبابية متنوعة يشهدها شاطئ رواد في اطار مهرجان الشباب

انتظمت، اليوم الأحد، بشاطئ رواد فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الشباب بأريانة في جزئها الشاطئي، وتضمنت أنشطة متنوعة من الرياضات والألعاب الشاطئية بمشاركة عدد كبير من شباب الجهة، وذلك تحت شعار "طاقتك للإبداع لا للضياع".وتنتظم التظاهرة ببادرة من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بأريانة، بالتعاون مع الجامعة التونسية للرياضة للجميع، وبمساهمة عدة جمعيات رياضية ناشطة بالجهة. وقد شهد شاطئ رواد حركية كبيرة من خلال تنظيم مسابقات في الكرة الطائرة الشاطئية وكرة القدم الشاطئية، إلى جانب عروض لعدد من الرياضات الفردية والجماعية.ولم تقتصر التظاهرة على الجانب الرياضي فحسب، بل كان للفن والثقافة حضور بارز أمنه رواد دار الشباب برواد، حيث قدم عدد من الشباب عروضا مسرحية ولوحات راقصة وورشات للرسم الإبداعي.وحملت العروض المسرحية رسائل تدعو إلى نبذ العنف والابتعاد عن مختلف السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، على غرار الإدمان على المخدرات.وأكد المندوب الجهوي للشباب والرياضة بأريانة، مراد الملولي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن جميع الأنشطة الثقافية والرياضية التي أثثت هذا اليوم هي من "صنع وإنتاج" الشباب الناشط والمنخرط فعليا بدور الشباب بالجهة.وأضاف أن الهدف الأساسي يتمثل في تقديم هذا المنتوج الإبداعي من "الشباب إلى الشباب"، للتعريف بحجم الفرص والأنشطة المتاحة داخل مؤسسات الشباب والطفولة.وأشار إلى أن المهرجان يسعى، من خلال هذا التوجه، إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب ودمجهم في دور الشباب والثقافة.وتابع الملولي قائلا: "إن غايتنا هي تحصين الشباب وحمايتهم من آفة الإدمان بمختلف أشكاله، سواء كان إدمانا على المواد المخدرة أو إدمانا إلكترونياً على الشاشات".واختتمت التظاهرة الشاطئية في أجواء احتفالية تم خلالها تكريم عدد من الجمعيات الرياضية وتوزيع الشهائد والميداليات على الفائزين والمتميزين في مختلف المسابقات الرياضية.ويذكر أن الدورة الثانية لمهرجان الشباب بأريانة انطلقت يوم الجمعة 12 جوان بمعتمدية التضامن، لتتواصل إلى غاية 25 جويلية 2026، وتشمل أنشطتها مختلف معتمديات الجهة.