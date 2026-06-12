الذهب في قمامتنا ... كيف يمكن للاقتصاد الدائري أن يُحرّر تونس من التضخم ويبني اقتصاد الغد؟

مقدمة: حدس مراهق أمام حالة الطوارئ في عصرنا





الفصل الأول: الحمض النووي لتونس - عندما يلتقي الدين بالعلم



الإسلام: الإنسان ليس سوى حارس



عبقرية جداتنا



الفصل الثاني: درس بحيرة تونس - التنظيف من أجل الثراء



الفصل الثالث: فخ الأرقام - قوانين ممتازة لكن نتائج ملموسة قليلة



الفصل الرابع: الحل الحقيقي - البدء من رياض الأطفال



الفصل الخامس: الشركات الخاصة - من يجني المال حقاً؟



التكنولوجيا ذات التوجه العالمي



الأجهزة الإلكترونية المستعملة: منجم ذهب معقد



البرباشة: الحلقة المنسية



النفايات المنزلية



الفصل السادس: السلاح السري ضد غلاء المعيشة - التضخم والعولمة



الخصم الأول: العولمة



الخصم الثاني: التضخم



خاتمة: مستقبلنا ليس مجرد شعار



المصادر





1. Tunisie : 10 000 tonnes de déchets par jour, seulement 7% recyclés

https://lechotunisien.com/tunisie-10-000-tonnes-de-dechets-par-jour-seulement-7-recycles/

2. La startup tunisienne Kumulus Water lève plus de 3 millions d'euros

https://www.ilboursa.com/marches/la-startup-tunisienne-kumulus-water-leve-plus-de-3-millions-deuros_52994

3. Le rôle des « Berbechas » en Tunisie : Le pilier marginalisé de l'économie circulaire ?

https://journals.openedition.org/vertigo/48747

4. Colibris : la première startup tunisienne spécialisée dans la collecte des déchets en porte à porte

https://managers.tn/2021/08/26/colibris-la-premiere-startup-tunisienne-specialisee-dans-la-collecte-des-dechets-en-porte-a-porte/

5. Tunisie - PLF 2025 : L'économie circulaire au cœur des priorités

https://www.webdo.tn/fr/actualite/national/tunisie-plf-2025-l-economie-circulaire-au-coeur-des-priorites/217025/



ذات يوم في المعهد، طلب منا أستاذ اللغة الفرنسية إعداد عرض حر. دون أن أعرف السبب، اخترت موضوعاً لم يتصدر عناوين أي صحيفة:. بالنسبة لي، كانتأمراً بديهياً بالفعل. بالعودة إلى الماضي، أدرك أن هذا الحدس البسيط لمراهق كان يحمل في طياته بذور ما نسميه اليومبعد سنوات، قادتني هذه القناعة إلى. من، أتيحت لي فرصة متابعة تدريب عالي المستوى حولفي(معهد التدريب والبحوث لحماية البيئة)، في إطار برنامج(برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي). إن رؤية كيف يدير بلد يضمتحدياته البيئية الهائلة كانت بمثابة صدمة فكرية حقيقية. وأمام هذا الواقع، فرض سؤال نفسه بقوة: ماذا نفعل نحن في تونس بمواردنا المهدورة؟ كان لا بد من إلقاء نظرة جديدة على بلدي.إليكم إذاً تحليلي. لننس الكلمات المعقدة والنظريات الصعبة. لننظر إلى واقعنا بمنطق سليم، إلى تاريخنا، وإلى حقائق ملموسة وموثقة.قبل استيراد قوانين من الغرب، دعونا نتذكر حقيقة أساسية: البيئة تجري في عروقنا. إنها محفورة في صميم ثقافتنا وروحانيتنا.يمنعنا الإسلام منعاً باتاً من تدمير الطبيعة. ثلاثة مبادئ عظيمة في القرآن الكريم تعلمنا ذلك بوضوح تام.* المبدأ الأول هو تحريم التبذير، المعروف باسم. يُمنع منعاً باتاً تبديد ثرواتنا – كالماء والغذاء والطاقة.* المبدأ الثاني هو مسؤوليتنا الكبرى،. نحن لسنا أصحاب الأرض بل نحن فقط حراسها المؤقتون، ومؤتمنون على أمانة مقدسة.* المبدأ الثالث هو احترام التوازن،. تلويث الطبيعة وزرع الفساد فيها بعد إصلاحها يُعتبر عملاً مذموماً ذا خطورة روحية كبرى.هذه الآيات الثلاث ليست مجرد أوامر أخلاقية، بل تشكل عقيدة بيئية حقيقية نزلت قبل وقت طويل من إدراك العالم الصناعي لحجم أضراره.وجد هذا المنطق الروحاني السليم تأكيده العلمي في القرن الثامن عشر، بفضل أعمال الكيميائي الفرنسي الشهير، الذي وضع أحد المبادئ الأساسية للكيمياء الحديثة:غير أن جداتنا لم ينتظرن لافوازييه ليفهمن ذلك. لقد كن يطبقنه كل يوم، بالفطرة، في مطابخهن. في الماضي، لم نكن نرمي بقايا الطعام أبداً، بل كنا نحولها في اليوم التالي إلى طبق جديد. كنا نرقع الملابس، ونصلح الأدوات، ونعيد استخدام كل مادة حتى رمقها الأخير.اليوم، جرد عالمنا الحديث من هذه الحكمة الممتدة لآلاف السنين. تذكروا أجهزة التلفاز القديمة أو الثلاجات التي كانت تدومدون أن تتعطل. في المقابل، يصنع عصرنا عن قصد أشياء هشة لإجبارنا على الشراء باستمرار. هذا ما يسمى بـإن نموذج التبذير المنظم هذا ليس قدراً محتوماً، بل هو خيار اقتصادي، وهو اليوم عدونا الأكبر على الصعيدين البيئي والاقتصادي.هذه الحكمة المتوارثة ليست مجرد فلسفة جميلة، فتاريخ عاصمتنا يوضح أن تدهور الطبيعة له تكلفة باهظة، في حين أن استعادتها يمكن أن تصبح مصدراً هائلاً للثروة الجماعية.في بداية، أصبحتملوثة بشدة، وتنبعث منها روائح كريهة، وقد فقدت جزءاً كبيراً من قيمتها البيئية والاقتصادية.في مواجهة هذه الأزمة، أطلقت الدولة التونسية برنامجاً واسعاً لإعادة التأهيل والتطهير، لا سيما بفضل شراكة استراتيجية معفي إطار اتفاقية وُقعت عاموقد أدى تنظيف وتهيئة الضفاف تدريجياً إلى تحويل هذه المساحة المتدهورة إلى منطقة ذات قيمة مضافة عالية، لتظهرالتي تعد اليوم من أكثر الأحياء جاذبية للاستثمار والشركات والخدمات والعقارات.الاستنتاج بسيط: عندما تقترن الإرادة السياسية برؤية طويلة المدى وتمويل مناسب، تتحول استعادة البيئة من نفقة إلى استثمار.على الورق، تمتلك تونس كل ما يلزم للنجاح.يتولىمعالجة مياه الصرف الصحي، بينما تلعبدور شرطة مكافحة التلوث. وتشرفعلى جمع ومعالجة النفايات، في حين يواكبالمؤسسات في انتقالها البيئي.لكن الحقيقة مقلقة.وفقاً للصحافة المتخصصة، تنتج تونس حوالي، أي ما يقاربومع ذلك، لا نعيد تدوير سوىفقط من نفاياتنا، بينما يُطمر الباقي في المصبات.في، تبلغ ميزانية وزارة البيئة حوالي، لكن ما يقاربمنها يستهلك في إدارة مياه الصرف الصحي.ويعقد الأمل حالياً على مشروع قانون بيئي جديد يتضمن مراجعة نحو، ويفتح المجال أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص في قطاع الرسكلة.الثورة الحقيقية ليست تشريعية، بل تربوية.انظروا إلى، الرائدة عالمياً في مجال رسكلة النفايات. فقد تعاونت الدولة مع شركات خاصة لتوزيع كتيبات تعليمية تفاعلية مجانية حول فرز النفايات علىفي رياض الأطفال.يتعلم الأطفال الفرز من خلال اللعب، ثم يصبحون هم من يدفعون آباءهم إلى اعتماد هذه السلوكيات داخل المنزل.الدرس عميق: البيئة ليست في المقام الأول مسألة قوانين أو عقوبات، بل هي ثقافة تُنقل عبر الأجيال.طورت شركةآلة قادرة على تحويل رطوبة الهواء إلى مياه صالحة للشرب تعمل بالطاقة الشمسية فقط.وفيجمعت المؤسسةمن مستثمرين دوليين، وبدأت التوسع نحو الأسواق الخارجية.تمثل النفايات الإلكترونية في تونس حواليورغم ذلك، لم يعالج المركز العمومي الكبير للفرز في برج شاكير سوىفقط خلال سنةفي المقابل، نجحت شركةفي إنقاذمن الأجهزة الإلكترونية عبر إصلاحها وإعادة بيعها بأسعار تقل بنحوعن أسعار الأجهزة الجديدة.في قاعدة هذه السلسلة يوجد العمال غير الرسميين المعروفون باسمويؤكد تاريخ نظامأن إدماج هؤلاء ضمن الاقتصاد المنظم يمكن أن يخلق عشرات الآلاف من مواطن الشغل المهيكلة.تقدم شركةخدمة جمع النفايات المفروزة من المنازل مجاناً، وهي تنشط حالياً فيوتضم أكثر منلكن هذا النموذج يبقى هشاً اقتصادياً ويحتاج إلى شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاصالمنتجات المصنعة بكميات ضخمة في آسيا غالباً ما تكون أرخص من المنتجات المعاد تدويرها محلياً، وهو ما يضعف القدرة التنافسية للصناعة الدائرية التونسية.هنا يظهر الاقتصاد الدائري كامل قوته.فإذا تمكن الفلاح التونسي من إنتاج سماده العضوي من النفايات المحلية مثلومخلفات الأسماك، فإنه لن يحتاج إلى استيراد الأسمدة الكيميائية من الخارج.وهذا يعني:ولتشجيع هذه الديناميكية، خصص قانون المالية لسنةمبلغعبرلتمويل المشاريع الخضراء.الاقتصاد الدائري ليس رفاهية مخصصة للدول الغنية، بل هويمكن أن يساعد تونس على مواجهة التضخم، وتقليص التبعية للخارج، وخلق الثروة وفرص العمل.لدينا إيمان يحرم التبذير، وحكمة متوارثة عبر الأجيال، ورواد أعمال يحولون النفايات إلى ثروات، وباحثون يبتكرون حلولاً جديدة، وعمال يفرزون النفايات حيث لا ينظر أحد.الطريق واضح ويتلخص في ثلاث أولويات:إن استعادة السيطرة على اقتصادنا من خلال مواردنا المحلية هو الطريق نحو