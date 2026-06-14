ورشة لتبادل الخبرات بين طلبة الدكتوراه والماجستير في مجال تكنولوجيات التربية يوم 23 جوان 2026

في إطار أنشطتها الرامية إلى دعم البحث العلمي وتثمين مخرجاته، تنظم الشبكة الجامعية الفرنكوفونية للتجديد البيداغوجي وتكوين المدرسين وعلوم التربية، ورشة علمية لفائدة طلبة الدكتوراه والماجستير والباحثين في مجال تكنولوجيات التربية، وذلك يوم 23 جوان 2026.وتهدف هذه التظاهرة العلمية إلى توفير فضاء للحوار وتبادل الخبرات بين الباحثين الشبان بما يساعد على تطوير مناهج البحث وتعزيز مهارات العرض والتقديم العلمي فضلا عن الاستفادة من المرافقة العلمية.وتنتظم الورشة عن بعد انطلاقا من الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس حول موضوع "بيئات التعلم المفتوحة والذكية".وأكدت الشبكة أن هذه الورشة تمثل مناسبة لتبادل التجارب وتعميق النقاش حول قضايا تكنولوجيات التربية وبيئات التعلم الحديثة إلى جانب دعم التعاون الأكاديمي بين الباحثين وتوسيع شبكات التواصل العلمي في إطار تشاركي.وتندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنظمها الشبكة بهدف مرافقة طلبة الدراسات العليا والباحثين وتعزيز قدراتهم البحثية في مجالات التربية والتجديد البيداغوجي.