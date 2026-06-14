هيغسيث: إيران يمكنها استئناف تصدير النفط فور توقيع اتفاق مع واشنطن

تاس -

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أن إيران تستطيع بيع صادراتها النفطية بشكل فوري في حال التوصل إلى اتفاق رسمي مع الولايات المتحدة.وقال هيغسيث في مقابلة مع شبكة "CBS News" إن طهران يمكنها البدء في تصدير النفط فورا بعد توقيع الاتفاق ورفع القيود المرتبطة به، مضيفا:" فورا. هذا ما قاله الرئيس"، وذلك ردا على سؤال حول إمكانية بدء إيران التجارة النفطية في اليوم التالي للتوصل إلى اتفاق.وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران بشأن عدد من الملفات العالقة، من بينها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني، الذي يعد أحد أهم مصادر الدخل في البلاد.وكانت العقوبات الأمريكية المفروضة على صادرات النفط الإيرانية قد حدت بشكل كبير من قدرة طهران على التصدير في السنوات الأخيرة، ما أثر على إيراداتها الاقتصادية ودفعها إلى البحث عن قنوات بديلة للتجارة النفطية.ويشار إلى أن أي اتفاق محتمل بين الجانبين من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية، نظرًا لحجم إيران كأحد منتجي النفط في الشرق الأوسط.