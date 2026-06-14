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مونديال 2026 - فيفا يؤكد وجود عطل تقني خلال مباراة قطر وسويسرا

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Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Juin 2026 - 11:51 قراءة: 1 د, 4 ث
      
أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأحد، وقوع عطل تقني خلال مباراة قطر وسويسرا التي أقيمت في مدينة سان فرانسيسكو ضمن الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثانية في نهائيات كأس العالم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وانتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وأوضح فيفا، في بيان نشره عبر منصة "فيفا ميديا"، أن العطل التقني لم يؤثر على عمل تقنية حكم الفيديو المساعد الـ"فار" خلال احتساب ركلة الجزاء لفائدة المنتخب السويسري مشيرا إلى أنه تم اتباع الإجراءات المعتادة للمراجعة بشكل كامل ودقيق".

وأضاف البيان أن مراجعة اللقطات عبر تقنية الـ"فار" لم تظهر وجود أي حالة تسلل للاعب المهاجم في اللقطة التي سبقت احتساب ركلة الجزاء مباشرة مما يؤكد صحة القرار التحكيمي المتخذ في المباراة.
وكان المهاجم السويسري بيرل مبولو قد منح منتخب بلاده التقدم بعد أن نفذ ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 17 غير أن المنتخب القطري أدرك التعادل في الوقت بدل الضائع عبر رأسية اللاعب خوخي بوعلام في الدقيقة 90+4.
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