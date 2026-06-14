تحويلات التونسيين بالخارج تتجاوز 3.6 مليار دينار مع موفى ماي 2026

دعم استراتيجي للاحتياطي النقدي



توجه نحو الاستثمار المنتج



بلغتما قيمته(نحو) مع موفى شهر، مسجلة بذلك تطورا بنسبةمقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية، التي بلغت فيها هذه التحويلات، وفق أحدثالصادرة عنوتعادل هذه التحويلات، مقومة بالعملة الأمريكية، حوالي(أو ما يعادل)، وذلك باحتساب متوسط سعر الصرف الشهري المسجل في نهاية ماي المنقضي ().وتأتي هذهلتدفقات أمواللتشكلللمالية العمومية في تونس، لاسيما في ظل سياق اقتصادي عالمي يتسم بالتعقيد.وتعد، بالتكامل معالتي تشهد بدورها منحى تصاعديا مع انطلاق، المحرك الأساسي لتغذية وتثبيت مخزون البلاد منوقد ساهمت هذه التدفقات المتراكمة في تعزيز، مما أتاح لتونس الحفاظ على مستوى تغطية مريح يعادل، وهو حد أمان فني ونفسي حاسم لاستقراروالوفاء بالالتزامات المالية الخارجية.وفي سياق متصل، يشهد نسق هذه التدفقات تحولا تدريجيا، فبعد أن كانت هذه التحويلات موجهة أساسا لمعاضدة(تغطية مصاريف)، تبرز اليوم إرادة مشتركة بين السلطات والتونسيين بالخارج لتحويل هذه المدخرات إلىوتعمل الدولة حاليا على تفعيل حزمة منالرامية إلى توجيه هذه التحويلات نحووذات، على غرارومع انطلاقوعودةمن، يتأكد الدور الاستراتيجي للمجموعة الوطنية بالخارج كـحامٍ للسيادة الاقتصادية للبلاد.