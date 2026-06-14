العفو الجبائي لسنة 2026: إجراءات للتخلي عن خطايا التأخير وبعض الخطايا الإدارية وخطايا التراتيب الجبائية
قدمت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية الإجراءات التفصيلية في إطار العفو الجبائي لسنة 2026، تشمل التخلي عن خطايا التأخير في دفع الأداءات الراجعة للدولة وخطايا الاستخلاص ومصاريف التتبّع المتعلقة بها، إلى جانب التخلي عن 50 بالمائة من مبلغ بعض الخطايا المرتبطة بالمخالفات الجبائية الإدارية والخطايا المستوجبة بالنسبة إلى التراتيب الجبائية في عدد من الحالات.
وأوضحت الإدارة في منشورات تفسيرية أصدرتها في إطار حملة تحسيسية حول العفو الجبائي لسنة 2026، أن الانتفاع بإجراء التخلّي عن خطايا التأخير وخطايا الاستخلاص ومصاريف التتبّع يستوجب اكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 جوان 2026، مع دفع كامل القسط الأول وتسديد بقية المبالغ المستوجبة على أقساط ثلاثية تمتد لفترة لا تتجاوز خمس سنوات.
وبينت أن هذا الإجراء يشمل الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباضات المالية قبل غرة جانفي 2026، وكذلك الديون الجبائية المثقلة إثر مراجعات جبائية أو قرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل 20 جوان 2026، إضافة إلى الديون المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء والمثقلة قبل التاريخ ذاته.
كما يتيح العفو الجبائي التخلي عن 50 بالمائة من مبلغ الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقلة قبل 20 جوان 2026، ومصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة اكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 جوان 2026، ودفع القسط الأول كاملا وتسديد بقية المبالغ على أقساط ثلاثية خلال مدة أقصاها خمس سنوات.
التخلي عن خطايا التراتيب الجبائيةوفي إطار إجراء ثالث، أفادت الإدارة العامة للأداءات بأن العفو يشمل التخلي عن الخطايا المستوجبة بالنسبة إلى التراتيب الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل التي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2025 ولم يشملها التقادم، وذلك بالنسبة إلى الفترة الممتدة من غرة جانفي 2026 إلى غاية موفى سبتمبر 2026.
ويشترط للانتفاع بهذا الإجراء دفع أصل الأداء المستوجب، حسب الحالة، عند إيداع التصريح أو عند القيام بإجراء التسجيل.
كما يشمل الإجراء التصاريح التي تكون محل إغفال أو التصاريح التصحيحية التي لم يتم إيداعها إثر تدخل مصالح الجباية أو إثر تبليغ أعوانها بنتائج مراجعة جبائية.
ودعت الإدارة العامة للأداءات المطالبين بالأداء إلى الاستفادة من مختلف إجراءات العفو الجبائي قبل انقضاء الآجال المحددة، مذكرة بإمكانية الحصول على الإرشادات اللازمة عبر مركز الإرشاد الجبائي عن بعد على الرقم 81.100.400.
وأوضحت الإدارة في منشورات تفسيرية أصدرتها في إطار حملة تحسيسية حول العفو الجبائي لسنة 2026، أن الانتفاع بإجراء التخلّي عن خطايا التأخير وخطايا الاستخلاص ومصاريف التتبّع يستوجب اكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 جوان 2026، مع دفع كامل القسط الأول وتسديد بقية المبالغ المستوجبة على أقساط ثلاثية تمتد لفترة لا تتجاوز خمس سنوات.
وبينت أن هذا الإجراء يشمل الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباضات المالية قبل غرة جانفي 2026، وكذلك الديون الجبائية المثقلة إثر مراجعات جبائية أو قرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل 20 جوان 2026، إضافة إلى الديون المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء والمثقلة قبل التاريخ ذاته.
كما يتيح العفو الجبائي التخلي عن 50 بالمائة من مبلغ الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقلة قبل 20 جوان 2026، ومصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة اكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 جوان 2026، ودفع القسط الأول كاملا وتسديد بقية المبالغ على أقساط ثلاثية خلال مدة أقصاها خمس سنوات.
التخلي عن خطايا التراتيب الجبائيةوفي إطار إجراء ثالث، أفادت الإدارة العامة للأداءات بأن العفو يشمل التخلي عن الخطايا المستوجبة بالنسبة إلى التراتيب الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل التي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2025 ولم يشملها التقادم، وذلك بالنسبة إلى الفترة الممتدة من غرة جانفي 2026 إلى غاية موفى سبتمبر 2026.
ويشترط للانتفاع بهذا الإجراء دفع أصل الأداء المستوجب، حسب الحالة، عند إيداع التصريح أو عند القيام بإجراء التسجيل.
كما يشمل الإجراء التصاريح التي تكون محل إغفال أو التصاريح التصحيحية التي لم يتم إيداعها إثر تدخل مصالح الجباية أو إثر تبليغ أعوانها بنتائج مراجعة جبائية.
ودعت الإدارة العامة للأداءات المطالبين بالأداء إلى الاستفادة من مختلف إجراءات العفو الجبائي قبل انقضاء الآجال المحددة، مذكرة بإمكانية الحصول على الإرشادات اللازمة عبر مركز الإرشاد الجبائي عن بعد على الرقم 81.100.400.
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