العفو الجبائي لسنة 2026: إجراءات للتخلي عن خطايا التأخير وبعض الخطايا الإدارية وخطايا التراتيب الجبائية

التخلي عن خطايا التراتيب الجبائية



قدمتبوزارة المالية الإجراءات التفصيلية في إطار، تشمل التخلي عنفي دفع الأداءات الراجعة للدولة وخطايا الاستخلاص ومصاريف التتبّع المتعلقة بها، إلى جانب التخلي عنمن مبلغ بعض الخطايا المرتبطة بالمخالفات الجبائية الإدارية والخطايا المستوجبة بالنسبة إلىفي عدد من الحالات.وأوضحت الإدارة في منشورات تفسيرية أصدرتها في إطار حملة تحسيسية حول، أن الانتفاع بإجراء التخلّي عنوخطايا الاستخلاص ومصاريف التتبّع يستوجب اكتتابفي أجل أقصاه، مع دفع كامل القسط الأول وتسديد بقية المبالغ المستوجبة على أقساط ثلاثية تمتد لفترة لا تتجاوزوبينت أن هذا الإجراء يشملالمثقلة بحسابات قباضات المالية قبل، وكذلك الديون الجبائية المثقلة إثرأوتم تبليغها قبل، إضافة إلى الديون المستوجبة بمقتضىتتعلق بنزاعات أساس الأداء والمثقلة قبل التاريخ ذاته.كما يتيحالتخلي عنمن مبلغ الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقلة قبل، ومصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة اكتتابفي أجل أقصاه، ودفع القسط الأول كاملا وتسديد بقية المبالغ على أقساط ثلاثية خلال مدة أقصاهاوفي إطار إجراء ثالث، أفادتبأن العفو يشمل التخلي عنبما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل التي حل أجلها قبلولم يشملها التقادم، وذلك بالنسبة إلى الفترة الممتدة منإلى غايةويشترط للانتفاع بهذا الإجراء دفع، حسب الحالة، عند إيداع التصريح أو عند القيام بإجراء التسجيل.كما يشمل الإجراءأوالتي لم يتم إيداعها إثر تدخل مصالح الجباية أو إثر تبليغ أعوانها بنتائج مراجعة جبائية.ودعتالمطالبين بالأداء إلى الاستفادة من مختلف إجراءاتقبل انقضاء الآجال المحددة، مذكرة بإمكانية الحصول على الإرشادات اللازمة عبرعلى الرقم