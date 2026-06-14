بيت الحكمة يصدر مؤلفا في جزءين عن "محمد الحبيب (1903-1980) رائد المسرح التونسي حياته وآثاره"

أصدر المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" مؤلفا يحمل عنوان "محمد الحبيب (1903-1980) رائد المسرح التونسي حياته وآثاره"، وقد ورد في جزءين، وتولى جمع مضمون الكتاب وتقديمه الأستاذ العربي الزوابي.وأشار الكاتب في تمهيد مؤلفه إلى أن هذا الإصدار يأتي امتثالا لواجب الاعتبار والوفاء والعرفان لأحد الرجالات الأفذاذ الذين أنجبتهم تونس ورائدا من رواد المسرح التونسي ومساهما في النهضة الأدبية والفكرية في تونس المعاصرة.وكان الأديب المسرحي محمد الحبيب من بين المسرحيين الذين كانت تعج بهم الساحة الثقافية التونسية في فترة الثلث الأول من القرن العشرين خاصة ما بين الحربين العالميتين، وكان من الأسماء المغمورة رغم ما قدمه من خدمات للأدب والمسرح. وليس من اليسير جمع أعمال هؤلاء نظرا لتشتتها بين الجرائد والمجلات التي كانت تصدر في ذلك الوقت رغم الرقابة الاستعمارية وفق ما بينه الأستاذ الدكتور أحمد الطويلي في تقديمه للكتاب.وأكد الطويلي أهمية هذا الإصدار لافتا إلى حثه للأستاذ العربي الزوابي على العمل من أجل إصدار هذا المؤلف وتقديم معلومات دقيقة عن محمد الحبيب ذلك الرجل الذي كان مميزا باللباس التقليدي التونسي الجميل والجبة والشاشية صيفا والبرنس والشاشية شتاء. وكان يشتغل بالمحاماة وله مكتب في تربة الباي (وردت صورته في آخر الإصدار).وأشار إلى أهمية هذا الكتاب في تقديم فكرة واضحة للقارئ عن محمد الحبيب وأصله التركي وحياته ودراسته وتكوينه ونشاطه المسرحي ذي الأوجه المتعددة، مؤلفا للمسرحيات خاصة منها عن التاريخ التونسي القديم ومعلما للفن المسرحي في المعاهد المسرحية التونسية ومساهما في تألق الحركة الثقافية والأدبية في فترة كانت خلالها القوى الاستعمارية تعمل على طمس الهوية التونسية.ويمكن للقارئ أن يطلع في الجزء الأول من هذا المؤلف (الوارد في 470 صفحة) على "محمد الحبيب : حياته وآثاره" ومختارات من آثاره ومذكراته حول المسرح و"في التاريخ : من زوايا التاريخ التونسي" إذ تناول تخطيط قرطاجنة وشهيرات التونسيات والأخلاق العامة بتونس في فجر القرن السابع وغيرها. كما تضمن الكتاب "دراسات في الأدب العربي" و"في الموسيقى" .أما الجزء الثاني من هذا المؤلف الصادر عن المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة"، والذي تولى جمع وترتيب مضمونه العربي الزوابي، فقد ورد في 293 صفحة، توزعت على أربعة أجزاء كبرى عنونها الباحث كالآتي : "مقاربات حضارية" تضمنت ما كتبه محمد الحبيب عن ذكرى المولد الشريف وعن دعوته لتوحيد العمل في رؤية هلال الشهر في المغرب الإسلامي، كما استعرض الكاتب نماذج من مؤلفات محمد الحبيب في الرواية والقصة والمسرح، ونماذج من النصوص المسرحية.ويختتم الكاتب هذا الجزء الثاني بمختارات مما كتب عن الأستاذ محمد الحبيب بأقلام محمد الفاضل ابن عاشور وعز الدين المدني ومحمد السقانجي والمنصف شرف الدين ومحمد بوذينة ومحمد الهادي المطوي وأحمد الحمروني وتوفيق بوغدير ومحمد بن الأصفر ومحمد العزيز الساحلي وصالح المهدي .وفضلا عن قائمة المصادر والمراجع، تم تذييل هذا الجزء الثاني بملحق يحتوي على مجموعة ثرية من الصور لمحمد الحبيب في صباه وكهولته، منها صور مع والده أحمد بن محمد الحبيب التركي، وأخرى مع زوجته ومع جمعية الكوكب التمثيلي في حضرة المنصف باي سنة 1942 ومع أفراد الجوق التونسي لدى عودتهم من مؤتمر الموسيقى بالقاهرة سنة 1932 . كما تضمن الإصدار عدة صور مع الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة ومع يوسف وهبي ومع صالح المهدي وخميس ترنان ومحمد العربي الكبادي والهادي العبيدي وشافية رشدي ومحمد بن اسماعيل والشيخ محمد صالح بن مراد وعبد المجيد بوديدح علاوة على نشر صور للكاتب العربي الزوابي مع ابن الفقيد محمد الحبيب وهو الطاهر الحبيب نائب رئيس جمعية الرشيدية.