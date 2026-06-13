الدوري العالمي للكاراتي بالرباط: وفاء محجوب تحرز الميدالية البرونزية

أحرزت التونسية وفاء محجوب الميدالية البرونزية ضمن منافسات الدوري العالمي للكاراتي بالعاصمة المغربية الرباط، اثر هزيمتها اليوم السبت في نصف نهائي المسابقة امام المغربية سوسن بن شباب.وفي طريقها نحو المربع الذهبي، كانت محجوب قد تصدرت المجموعة السادسة محققة الانتصار على المصرية نورسين علي واللاتفية غيرفيسا بيتا مع تعادل ضد البيلاروسية ازارافا ماريا، قبل ان تقصي في نزال ربع النهائي الألمانية دعاء الرابحي.من جهة اخرى، لم تتمكن كل من التونسيتين اسراء بالطيب وشاهيناز الجامي من التأهل الى الادوار الاقصائية في منافسات وزن +68 كلغ، خلال البطولة التي انطلقت امس الجمعة لتتواصل الى غاية يوم الاحد.جدير بالتذكير ان منافسات الدوري العالمي تجرى على أربعة مسارات في السنة الواحدة، وكان المنتخب التونسي شارك خلال السنة الجارية في المسار الاول الذي اقيم في شهر جانفي بمدينة اسطنبول بتركيا، وفي المسار الثاني خلال شهر مارس بالعاصمة الايطالية روما، في حين غاب عن المسار الثالث الذي اقيم بمدينة ليشان الصينية خلال شهر افريل المنقضي.وتكمن اهمية منافسات الدوري العالمي (خاصة باللاعبين المصنفين اقل من المرتبة 32 عالميا في كل وزن)، في جمع النقاط لتحسين التصنيف الدولي.