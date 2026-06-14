عودة 4735 مهاجرا من افريقيا جنوب الصحراء لبلدانهم الأصلية منذ جويلية 2025

قال المشرف العام على مخيم الكيلومتر 21 بالعامرة من ولاية صفاقس، "إن عدد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين وقع ترحيلهم إلى بلدانهم في إطار برنامج العودة الطوعية، منذ انطلاق أولى العمليات يوم 7 جويلية 2025 وإلى حدود اليوم 14 جوان 2026، بلغ 4735 شخصا.وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه من المنتظر ترحيل 226 مهاجرا غير نظامي من إفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة الممتدة من يوم أمس السبت إلى يوم الثلاثاء القادم 16 جوان الجاري.وأكد أن 574 مهاجرًا يوجدون حاليا بمخيم الكيلومتر 21 بالعامرة في إطار مشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية، وهم في انتظار استكمال إجراءات الترحيل، موضحا أن من بينهم من ينتظر تحديد موعد الرحلة، فيما ينتظر آخرون استكمال الوثائق اللازمة.وأشار، من جهة أخرى، الى أنه من المنتظر أن تلتحق اليوم بالمخيم مجموعة جديدة قادمة من ولايتي نابل وسوسة، على أن يتم إعداد ملفات افرادها وإحالتها إلى سفارات الدول المعنية.يذكر أن مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس قد أحدث في إطار برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء، ويستقبل المهاجرين إلى حين استكمال الإجراءات الإدارية والتنظيمية الخاصة بعودتهم إلى بلدانهموللاشارة فقد تم اليوم الاحد ترحيل 51 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية.