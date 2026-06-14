بمناسبة الاحتفاء بعيد الموسيقى العالمي: الفنانة السّورية رشا رزق تلتقي جمهور مسرح أوبرا تونس

بمناسبة الاحتفاء بعيد الموسيقى العالمي الموافق لـ 21 جوان من كل سنة، أحيت الفنانة السّورية رشا رزق مساء أمس السبت بمسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، حفلا فنيا بمشاركة الأوركسترا السمفوني التونسي بقيادة المايسترو شادي القرفي، وبمرافقة كورال أصوات أوبرا تونس.هذا الحفل الذي واكبته وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي يتنزل ضمن السّهرات الدّورية الشّهرية للأوركستر السمفوني التونسي، وقد شهد حضورا جماهيريا غفيرا من شرائح عمرية مختلفة.وخُصص الجزء الأول من السهرة للطرب مع أغان طربية خُلدت في الذاكرة العربية على غرار أعمال الفنان الراحل فريد الأطرش الذي افتتحت رشا رزق الحفل بأغنيته "يا نجوم الليل" بإعادة صياغة وتوزيع أوركسترالي حمل توقيع محمد القرفي.​أما الجزء الثاني من السهرة، "فكان عنوانه الأبرز "نوستالجيا الطفولة" وأناشيد الجيل الذهبي، فتحوّل المسرح إلى آلة زمن حقيقية أعادت الحاضرين إلى سنوات البراءة، حيث خصّصت الفنانة رشا رزق هذا الجزء لأغاني شارات الرسوم المتحركة التي حفرت صوتها في وجدان جيل كامل على غرار "أنستازيا"، و"ريمي"، و"أبطال الديجيتال"، و"عهد الأصدقاء"، و"القناص" وغيرها.