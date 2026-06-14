بورصة تونس تجدد شهادات الأيزو الدولية المتحصلة عليها وتعزز منظومتها للأمن السيبراني

أعلنت بورصة تونس عن تجديد شهادات المطابقة للمعايير الدولية المتحصلة عليها، وهي ISO 27001 الخاصة بنظام إدارة أمن المعلومات، وISO 20000-1 المتعلقة بنظام إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، وISO 22301 الخاصة بنظام إدارة استمرارية الأعمال، للفترة الممتدة من 2026 إلى 2029.وأكدت بورصة تونس أن هذا التجديد يجسّد التزامها المتواصل بالتميّز في مختلف أنشطتها، وإحكام إدارة المخاطر، والتحسين المستمر لعملياتها، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.ويعد الحفاظ على شهادة ISO 27001 للسنة العاشرة على التوالي إنجازا مهما يعكس مستوى نضج نظام إدارة أمن المعلومات المعتمد لديها، وحرصها الدائم على ضمان سرية المعلومات وسلامتها وتوافرها لفائدة مختلف الأطراف المعنية.كما تؤكد شهادتا ISO 20000-1 وISO 22301 قدرة بورصة تونس على ضمان مستوى عال من جودة خدماتها المعلوماتية وتأمين استمرارية أنشطتها في بيئة تتسم بتسارع وتيرة التطورات التكنولوجية.وفي إطار تعزيز منظومتها للأمن السيبراني، أحدثت بورصة تونس أيضا فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية "CERT-Bourse"، المكلف بالاستباق والتحليل والتنسيق عند وقوع الحوادث السيبرانية. كما انضمت إلى الشبكة الدولية المرجعية لفرق الاستجابة للحوادث السيبرانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز صمود المنظومة المالية الوطنية أمام المخاطر السيبرانية.وأوضحت البورصة أن "CERT-Bourse" يمثل قدرة تشغيلية متكاملة تسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستجابة للحوادث الأمنية.وأكدت بورصة تونس، من خلال هذه الإنجازات، التزامها المتجدد بالحفاظ على أعلى معايير الأمن والجودة واستمرارية الأعمال، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تطوير السوق المالية التونسية.