ترامب: سنستولي على جزيرة خرج ونسيطرعلى أسواق النفط والغاز الإيرانية

وأشار ترامب إلى أن البحرية والقوات الجوية الإيرانية، بالإضافة إلى أنظمة الرادار والدفاعات المضادة للطائرات وجميع أشكال الدفاع الأخرى، فضلا عن معظم قدراتها الهجومية، أصبحت "منتهية" وغير فعالة.وفي تهديد صريح لمستقبل الصراع، كشف ترامب عن نية إدارته الاستيلاء على جزيرة خرج وغيرها من مواقع البنية التحتية النفطية الإيرانية خلال فترة غير بعيدة.وأوضح أنه سيتم فرض سيطرة كاملة على أسواق النفط والغاز الإيرانية، مشبها هذا الإجراء بما تم تنفيذه سابقا مع فنزويلا، معتبرا أن تلك التجربة تسير بشكل ممتاز لكل من فنزويلا والولايات المتحدة الأمريكية، مما يمهد الطريق لتطبيق نموذج مشابه في طهران.