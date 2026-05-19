كأس تونس: برنامج مباريات الدور ربع النهائي

الأربعاء 20 ماي 2026





الخميس 21 ماي 2026



أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن برنامج مباريات الدور ربع النهائي من كأس تونس لكرة القدم 2025-2026، والتي ستدور على دفعتين يومي الأربعاء 20 والخميس 21 ماي 2026، بداية من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.النادي الصفاقسي – الملعب القابسيالترجي الجرجيسي – النادي البنزرتيبعث بوحجلة – الترجي الرياضي التونسيتقدم ساقية الداير – شبيبة العمران