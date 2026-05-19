كأس تونس: برنامج مباريات الدور ربع النهائي
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن برنامج مباريات الدور ربع النهائي من كأس تونس لكرة القدم 2025-2026، والتي ستدور على دفعتين يومي الأربعاء 20 والخميس 21 ماي 2026، بداية من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.
الأربعاء 20 ماي 2026ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي – الملعب القابسي
المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الجرجيسي – النادي البنزرتي
الخميس 21 ماي 2026الملعب البلدي ببوحجلة
بعث بوحجلة – الترجي الرياضي التونسي
ملعب ساقية الداير الاصطناعي
تقدم ساقية الداير – شبيبة العمران
الأربعاء 20 ماي 2026ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي – الملعب القابسي
المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الجرجيسي – النادي البنزرتي
الخميس 21 ماي 2026الملعب البلدي ببوحجلة
بعث بوحجلة – الترجي الرياضي التونسي
ملعب ساقية الداير الاصطناعي
تقدم ساقية الداير – شبيبة العمران
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 329567