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محكمة الاستئناف بتونس ترفض الإفراج عن عفيف الفريقي وتؤجل محاكمته

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Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Juin 2026 - 12:11 قراءة: 0 د, 34 ث
      
قررت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض مطلب الإفراج عن الإعلامي والرئيس السابق لـالجمعية التونسية للوقاية من حوادث المرور عفيف الفريقي، مع تأخير النظر في القضية إلى موعد لاحق.
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وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت خلال شهر أكتوبر الماضي بسجن عفيف الفريقي مدة ثلاثة أعوام، وذلك من أجل تهم تتعلق بـالفساد المالي خلال فترة إشرافه على رئاسة الجمعية التونسية للوقاية من حوادث المرور.


وجاء قرار محكمة الاستئناف إثر الطعن المرفوع ضد الحكم الابتدائي الصادر في حقه، في انتظار مواصلة النظر في ملف القضية خلال جلسة لاحقة.
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