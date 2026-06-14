محكمة الاستئناف بتونس ترفض الإفراج عن عفيف الفريقي وتؤجل محاكمته

قررترفض مطلب الإفراج عن الإعلامي والرئيس السابق لـ، مع تأخير النظر في القضية إلى موعد لاحق.وكانتقد قضت خلال شهربسجن عفيف الفريقي مدة، وذلك من أجل تهم تتعلق بـخلال فترة إشرافه على رئاسة الجمعية التونسية للوقاية من حوادث المرور.وجاء قرار محكمة الاستئناف إثر الطعن المرفوع ضد الحكم الابتدائي الصادر في حقه، في انتظار مواصلة النظر في ملف القضية خلال جلسة لاحقة.