الهيئة الوطنية للسلامة الصحية تحذّر من استهلاك المياه مجهولة المصدر المروّجة عبر الشاحنات المتجولة

المياه المعلبة تخضع للمراقبة



باحث: أغلب هذه المياه محلاة وتفتقر إلى الأملاح المعدنية



أمام تنامي ظاهرة الإقبال على اقتناءالتي تروّج عبرتجوب الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية ببعض المناطق من ولاية نابل، جدّدت الهياكل المختصة في مراقبةالدعوة إلى مقاطعة استهلاك هذه المياه باعتبار أنها تفتقر إلى، مما يجعلها مصدرا محتملا للأمراض.وأكد رئيس، في تصريح لـ/وات/، انتشار هذه الظاهرة بمختلف ولايات الجمهورية، رغم أن هذه المياهوتمثل خطرا على صحة الإنسان باعتبار أنهاولا تخضع للمراقبة، لاسيما وأن الصهاريج والأواني المستعملة في النقل والتخزين غير حاصلة علىمن قبل الهيئة لمعاينة مدى تسرب المكونات البلاستيكية إلى المياه.وأوصى محمد الرابحي بضرورة تفادي استهلاك هذه المياه نظرا لتعرض الصهاريج والأوعية البلاستيكية إلى، بما يسبب تسربإلى الماء، بالإضافة إلى غياب التعقيم والتنقل في ظروف عشوائية، بما يعرض المياه إلى، مشددا على أهمية وعي المواطن، لاسيما وأنبين هياكل الرقابة ومسدي الخدمات والمواطنين.ولفت الرابحي إلىللمياه، باعتبار أن خطورة استهلاكها لا تقتصر على إمكانية(تقيؤ أو إسهال)، بل تمتد إلىالناجم عن استهلاك هذه المياه بصفة يومية، مما يمكن أن يؤدي إلى احتمال الإصابة بأمراض عديدة ومشاكل صحية خطيرة.في المقابل، أبرز رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنتخضع للمراقبة، وأن القوارير حاصلة علىمن طرف الهيئة، إلا أن التعامل مع هذه المواد الاستهلاكية الحساسة يجب أن يتماشى مع خصوصيتها باعتبار أنها تتأثر بمفعول المحيط الخارجي.وأشار إلى أن عمليةيجب أن تتم في ظروف تستجيب لشروط السلامة من خلال تجنب، مبينا إمكانية تلف القوارير بمفعول الحرارة وتسرب مكونات البلاستيك إلى الماء، وهو ما يمثل خطرا على صحة الإنسان.ومن جهته، أوضح الأستاذ الباحث بمركز، أن نتائج تحليل عينات من المياه التي يتم ترويجها عبر شاحنات على أساس أنها، أثبتت أن أغلبهاتخضع للتصفية وبالتالي تفتقر إلى، وهو ما يجعلها مضرة بالصحة.وأضاف أن خطورتها مرتبطة كذلك بظروف نقلها وغياب التعقيم، مما يجعلها حاملة للبكتيريا.وأفاد أن نسبة كبيرة من المواطنين تناهزتلجأ إلى استهلاكنظرا لتوفرها بأسعار زهيدة مقارنة بالمياه المعدنية المعلبة، التي تتراوح كلفة استهلاكها الشهري لعائلة تتكون من خمسة أفراد بين، مقابل العزوف عن استهلاكالذي يتميز في أغلب الأحيان بملوحة مرتفعة.ولاحظ حمزة الفيل أن ترك المياه فيلمدة طويلة بعد تعرضها للتلوث أثناء النقل ودرجات الحرارة المرتفعة يؤدي إلى، داعيا المواطنين إلىببعض القطرات من الكلور "ماء الجفال" لتجنب تعفنها.