JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 15:44 Tunis

ترحيل 51 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية في إطار برنامج العودة الطوعية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69e10a07115436.27370352_kifnhmlgpjqeo.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Juin 2026 - 15:20 قراءة: 1 د, 50 ث
      
تم اليوم الاحد، ترحيل 51 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية.

ووفق ما عاينته موفدة "وات" من مطار تونس قرطاج الدولي، فان أكثر من 50 بالمائة من المرحلين اليوم هم من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة، إلى جانب مجموعة من النساء وعدد من الأطفال ، وهو ما اكده ايضا المشرف على هذه الرحلة لوكالة تونس افرقيا للانباء.


وفي شهادات استقتها موفدة "وات" من عدد من العائدين وهم من جنسيات مختلفة (بوركينا فاسو وغينيا والساحل العاج والبنين )، قبل مغادرتهم، أفاد بعضهم بأن قرار العودة جاء بعد فترة من الانتظار وعدم تمكنهم من تحقيق أهدافهم من الهجرة والولوج إلى إيطاليا، معتبرين أن الرجوع إلى بلدانهم كان الحل الوحيد بعد فشل محاولة بلوغ اوروبا .


وقالت إحدى المهاجرات العائدات، أن قرار العودة "لم يكن سهلا"، لكنها اختارت الرجوع إلى بلدها مع اطفالها بعد أشهر من التنقل وعدم الاستقرار، معربة عن أملها في بدء مرحلة جديدة بعد الوصول.

وتقدمت احدى العائدات بالشكر إلى السلطات التونسية لمساعدتها على العودة الى بلدها الاصلي بعد فشل مشروعها الخاص (قاعة حلاقة للنساء)، مبينة أنها، وبعد العودة الى بلدها غينيا، ستعمل على استئناف حياتها والاستقرار إلى جانب أفراد أسرتها.

تجدر الإشارة الى أن عدد المنتفعين ببرنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج الذى تنجزه تونس مع بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس، بلغ 22 ألفا و377 مهاجرا غير نظامي منذ سنة 2022 إلى غاية ماي 2026، من بينهم 2103 مهاجرين خلال الأشهر الأولى من سنة 2026، مع برمجة عمليات عودة إضافية خلال الفترة المقبلة.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأنها ساعدت أكثر من 5000 مهاجر على العودة الطوعية من تونس إلى بلدانهم الأصلية خلال سنة 2025، من بينهم 1096 مهاجرا خلال شهر جويلية من السنة ذاتها.

ويُعدّ برنامج العودة الطوعية أحد الآليات المعتمدة دوليا لمعالجة أوضاع المهاجرين غير النظاميين الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية، ويقوم على مبدأ الموافقة الحرة للمهاجر دون إكراه، مع توفير المرافقة الإدارية واللوجستية اللازمة لتأمين عودته في ظروف تحفظ كرامته وسلامته.

ويستند إلى المبادئ الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات ذات الصلة بالهجرة، والتي تؤكد ضرورة احترام الكرامة الإنسانية وضمان الطابع الطوعي للعودة، مع مراعاة الأوضاع الفردية للمهاجرين وحاجتهم إلى الحماية عند الاقتضاء.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331130

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  18:00 Ger - Cur
 WC 2026  21:00 Ned - Jap
 WC 2026  00:00 Ivo - Ecu
 WC 2026  03:00 Swe - Tun

كل الأخبار...

15:44 - الفلاحة البيولوجية: تدريب فلاحين على تقنيات تلقيح شجرة التين في إطار مشروع "بيو رست"
15:22 - بيت الحكمة يصدر مؤلفا في جزءين عن "محمد الحبيب (1903-1980) رائد المسرح التونسي حياته وآثاره"
15:20 - ترحيل 51 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية في إطار برنامج العودة الطوعية
14:49 - على غرار المنتخب الإسباني.. المنتخب السعودي يستعين ببدلات ثلجية
14:34 - الهيئة الوطنية للسلامة الصحية تحذّر من استهلاك المياه مجهولة المصدر المروّجة عبر الشاحنات المتجولة
14:30 - العفو الجبائي لسنة 2026: إجراءات للتخلي عن خطايا التأخير وبعض الخطايا الإدارية وخطايا التراتيب الجبائية
14:19 - مونديال كرة اليد للوسطيات - "مجموعة صعبة في انتظارنا ونستهدف تطوير جاهزية اللاعبات قبل التحاقهن بالكبريات" (مدرب المنتخب التونسي)
14:10 - وزارة المالية : رصد 15 مليون دينار للقسط الثاني من مشروع قصر المالية بقابس وإعداد طلب العروض في مراحله النهائية
13:45 - رئاسة الحكومة : النظر في إحداث دار خدمات رقمية بـ"منزل المهيري" ضمن برنامج 2027 - 2030 بعد تقييم التجربة الحالية
13:18 - الوكالة العقارية للسكنى تخطط لإنجاز 8 مشاريع اجتماعية لفائدة محدودي الدخل والانطلاق بـ 3 منها خلال السنة الحالية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 14 جوان 2026 | 28 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:31
19:42
16:11
12:27
05:00
03:08
الرطــوبة:
% 16
Babnet
Babnet36°
36° Babnet
الــرياح:
4.61 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-20
33°-24
33°-23
32°-23
33°-24
  • Avoirs en devises 25288,5
  • (12/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,39207 DT
  • (12/06)
  • 1 $ = 2,93840 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/06)     1155,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/06)   29150 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>