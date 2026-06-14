على غرار المنتخب الإسباني.. المنتخب السعودي يستعين ببدلات ثلجية

Espanha e outras seleções estão a treinar com coletes refrigerantes e botas protetoras produzidos pela adidas para combater o calor americano. pic.twitter.com/J6fsFPNX3t — B24 (@B24PT) June 14, 2026

الابتكار يلتقي بالأداء في تدريبات الأخضر. 🇸🇦⚡

نظام التبريد المتطور CLIMACOOL SYSTEM من شريكنا @adidas يرافق نجومنا لمواجهة الحرارة والرطوبة المرتفعة، والمساهمة في خفض درجة حرارة الجسم بفاعلية، بما يعزز الاستشفاء ويساعد على تحقيق أعلى مستويات الأداء. 🧊🏃‍♂ pic.twitter.com/4D8S5nIqpR — المنتخب السعودي (@SaudiNT) June 13, 2026

استعان المنتخب السعودي بتقنية التبريد الحديثة التي استخدمها منتخب إسبانيا خلال تدريباته لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة خلال الاستعداد لخوض منافسات كأس العالم 2026.وكان لاعبو المنتخب الإسباني لفتوا الأنظار خلال الأيام الماضية بارتدائهم سترات خاصة تحتوي على مواد تبريد مجمدة تساعد على خفض درجة حرارة الجسم أثناء التدريبات في الأجواء الحارة التي تشهدها البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على منصة "إكس" صورا للاعبين وهم يرتدون سترات التبريد خلال التدريبات الأخيرة استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب أوروغواي في الجولة الأولى من دور المجموعات.ويستهل "الأخضر" مشواره في كأس العالم بمواجهة أوروغواي على ملعب "هارد روك" في مدينة ميامي قبل أن يواجه منتخب إسبانيا يوم 21 جوان ثم الرأس الأخضر يوم 26 من الشهر ذاته.