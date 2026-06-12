سبيس إكس: هل نحن أمام أكبر شركة في التاريخ أم أكبر فقاعة مالية حديثة؟

قيمة تفوق دولاً كاملة



ماذا تبيع سبيس إكس فعلياً؟



بين الواقع والرواية



يبدأ اليوم تداول أسهمبسعر، في حدث تاريخي قد يرفعإلى حواليرقم ضخم إلى درجة يصعب استيعابها.لكن لفهمه فعلياً، يجب مقارنته بـفي العالم.اليوم تتجاوزلأكثر منفي العالم.بمعنى آخر،أصبحت تُقيَّم أكثر منوتتجاوز هذه القيمة:* اقتصاد، إحدى أقوى الدول الصناعية في العالم، والتي تضم شركات عملاقة مثل* اقتصاد، أكبر قوة نفطية عالمياً، وصاحبة شركة، إحدى أكثر الشركات ربحية في التاريخ، مع احتياطات نفطية تُقدّر بحواليهذه المقارنة وحدها تكفي لإظهار حجمفي سنة، تُقدّربحواليفقط.هذا يعني أن السوق يقيّم الشركة بحواليفي عالم الاستثمار:عادة تُقيّم بينقد تصل إلى* أما، فهي مستوى غير مسبوق تقريباً لشركة في هذا الحجم.في عالم المال، عندما يصبحإلى هذا الحد عن، يحق للمستثمر أن يتساءل: هل نحن أمامأم أمامالمدافعون عن التقييم يجيبون دائماً بنفس الكلمات:لكنلا تعيش على الكلمات إلى الأبد.في النهاية، يجب أن تتحولإلى، وإلى، وإلىما يحدث اليوم يذكرنا بقاعدة قديمة في: عندما يصبح الحديث عنأهم من الحديث عن، تبدأفي الظهور.المثير للاهتمام أن كل الأطراف تقريباً لديها مصلحة في استمرار الحماس:تحصل على عمولات ضخمة.يجنون الأرباح من التداول.تحصل على قصة مثالية تجذب الجمهور.أما، فهو غالباً آخر من يصل إلى الحفلة.وفي كثير من الأحيان، يكون أول من يدفع الثمن عندما تنتهي الموسيقى.قد يرتفعاليوم.وقد يرتفع غداً.لكنمليء بالأصول التي ارتفعت بشكل جنوني قبل أن يكتشف السوق لاحقاً أنه كان يشتريلالا أحد يستطيع الجزم بما سيحدث لسهملكن ما يمكن قوله بثقة هو أن تقييم شركة بنحوليس رهاناً على، بل هو رهان علىقريباً، سنعرف إن كانتتستحق فعلاًأما اليوم، فما نراه ليس حكماً على، بل تصويتاً جماعياً علىالسؤال ليس: هلشركة عظيمة؟الإجابة على ذلك واضحة:السؤال الحقيقي هو:هل تستحق شركة تحققأن تُقيَّم بـالجوابوستكشف الحقيقة.هل نحن أمام، تقودأم أمام واحدة من