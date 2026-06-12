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سبيس إكس: هل نحن أمام أكبر شركة في التاريخ أم أكبر فقاعة مالية حديثة؟

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Bookmark article    Publié le Vendredi 12 Juin 2026 - 09:35 قراءة: 2 د, 40 ث
      
بقلم حاتم بولبيار

يبدأ اليوم تداول أسهم سبيس إكس بسعر 135 دولاراً للسهم، في حدث تاريخي قد يرفع القيمة السوقية للشركة إلى حوالي 1.8 تريليون دولار.


رقم ضخم إلى درجة يصعب استيعابها.


لكن لفهمه فعلياً، يجب مقارنته بـالاقتصاد الحقيقي في العالم.
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قيمة تفوق دولاً كاملة

القيمة السوقية لسبيس إكس اليوم تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 180 دولة في العالم.

بمعنى آخر، شركة واحدة أصبحت تُقيَّم أكثر من اقتصادات أغلب دول الكوكب.

وتتجاوز هذه القيمة:

* اقتصاد كوريا الجنوبية، إحدى أقوى الدول الصناعية في العالم، والتي تضم شركات عملاقة مثل سامسونغ وLG وكيا وهيونداي.
* اقتصاد المملكة العربية السعودية، أكبر قوة نفطية عالمياً، وصاحبة شركة أرامكو، إحدى أكثر الشركات ربحية في التاريخ، مع احتياطات نفطية تُقدّر بحوالي 250 مليار برميل.

هذه المقارنة وحدها تكفي لإظهار حجم التقييم الحالي.

ماذا تبيع سبيس إكس فعلياً؟

في سنة 2025، تُقدّر إيرادات سبيس إكس بحوالي 19 مليار دولار فقط.

هذا يعني أن السوق يقيّم الشركة بحوالي 95 مرة رقم معاملاتها السنوي.

في عالم الاستثمار:

* الشركات الصناعية عادة تُقيّم بين 1 و5 مرات المبيعات.
* الشركات التكنولوجية عالية النمو قد تصل إلى 10 أو 20 مرة.
* أما 95 مرة، فهي مستوى غير مسبوق تقريباً لشركة في هذا الحجم.

بين الواقع والرواية

في عالم المال، عندما يصبح السعر منفصلاً إلى هذا الحد عن النشاط الاقتصادي الحقيقي، يحق للمستثمر أن يتساءل: هل نحن أمام استثمار أم أمام عملية احتيال مع الحماس الجماعي؟

المدافعون عن التقييم يجيبون دائماً بنفس الكلمات: المريخ، الذكاء الاصطناعي، ستارلينك، المستقبل، الثورة التكنولوجية

لكن الأسواق لا تعيش على الكلمات إلى الأبد.

في النهاية، يجب أن تتحول الوعود إلى أرباح، والأحلام إلى تدفقات نقدية، والخطابات إلى نتائج.

ما يحدث اليوم يذكرنا بقاعدة قديمة في الأسواق المالية: عندما يصبح الحديث عن المستقبل أهم من الحديث عن الأرقام، تبدأ الإشارات الحمراء في الظهور.

المثير للاهتمام أن كل الأطراف تقريباً لديها مصلحة في استمرار الحماس:

* البنوك الاستثمارية تحصل على عمولات ضخمة.
* الوسطاء يجنون الأرباح من التداول.
* وسائل الإعلام تحصل على قصة مثالية تجذب الجمهور.

أما المستثمر الصغير، فهو غالباً آخر من يصل إلى الحفلة.

وفي كثير من الأحيان، يكون أول من يدفع الثمن عندما تنتهي الموسيقى.

قد يرتفع السهم اليوم.

وقد يرتفع غداً.

لكن التاريخ المالي مليء بالأصول التي ارتفعت بشكل جنوني قبل أن يكتشف السوق لاحقاً أنه كان يشتري التوقعات لا الحقائق.

لا أحد يستطيع الجزم بما سيحدث لسهم سبيس إكس.

لكن ما يمكن قوله بثقة هو أن تقييم شركة بنحو 95 مرة رقم معاملاتها ليس رهاناً على الواقع الحالي، بل هو رهان على مستقبل شبه مثالي.

قريباً، سنعرف إن كانت سبيس إكس تستحق فعلاً 1.8 تريليون دولار.

أما اليوم، فما نراه ليس حكماً على نتائج الشركة الحالية، بل تصويتاً جماعياً على قصة يرويها السوق لنفسه.

السؤال ليس: هل سبيس إكس شركة عظيمة؟

الإجابة على ذلك واضحة: نعم، هي واحدة من أكثر الشركات ابتكاراً في العالم.

السؤال الحقيقي هو:

هل تستحق شركة تحقق 19 مليار دولار من الإيرادات السنوية أن تُقيَّم بـ 1.8 تريليون دولار؟

الجواب لا وستكشف الحقيقة.

هل نحن أمام أعظم شركة في تاريخ البشرية، تقود ثورة اقتصادية وتقنية غير مسبوقة؟

أم أمام واحدة من أكبر حالات الاحتيال المالي؟
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