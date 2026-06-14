"الفيفا" يصالح الحكم الصومالي عمر أرتان

🏆 Referee announced for 2026 #SuperCup!



We're pleased to share that Somali referee Omar Artan will officiate the highly anticipated match between PSG and Aston Villa in Salzburg. — UEFA (@UEFA) June 11, 2026

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم صرف المكافأة الكاملة المخصصة للبطولة للحكم الصومالي عمر أرتان الذي منع من دخول الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026.وكان الحكم الصومالي منع من دخول الولايات المتحدة عبر مطار ميامي الدولي يوم السبت الماضي بسبب ما وصفته إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بـ"دواعٍ أمنية" دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن هذه المخاوف.وعقب ذلك قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استبعاده من قائمة حكام البطولة.وأفادت شبكة "بي بي سي سبورت" بأنه على الرغم من عدم إدارة الحكم الصومالي لأي مباراة في البطولة إلا أن "فيفا" قرر تعويضه ماليا ومنحه مستحقاته كاملة.ولم يتحدد بعد بدقة حجم المبلغ الذي سيتقاضاه أرتان إذ لا يعلم الحكام عادة قيمة مكافآتهم إلا بعد إسدال الستار على البطولة.وكان يويفا أعلن رسميا أن الحكم الصومالي عمر أرتان سيدير ​​مباراة كأس السوبر الأوروبي 2026 بين باريس سان جيرمان الفرنسي، وأستون فيلا الإنجليزي.وكان أرتان قد حظي باستقبال الأبطال لدى عودته إلى الصومال مطلع هذا الأسبوع حيث احتشدت الجماهير والمسؤولون للترحيب به.وتعد الصومال واحدة من نحو 40 دولة تخضع لقيود سفر جديدة ضمن الإجراءات التي تتبناها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار سياساتها المتعلقة بالهجرة.