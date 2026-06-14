كأس العالم 2026: اسكتلندا تستهل مشوارها بفوز ثمين على هايتي

تمكن منتخبمن تحقيق فوز مهم على نظيرهبنتيجةفي المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من منافساتلكأس العالم 2026، ليحصد أول ثلاث نقاط في سباق التأهل إلى الدور المقبل.وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريقفي الدقيقةبعد هجمة منظمة منح بها التقدم للمنتخب الاسكتلندي، الذي عاد إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة 1998.ورغم أفضلية اسكتلندا في بعض فترات المباراة، فإن منتخب هايتي قدم أداءً شجاعاً وخلق عدة فرص خطيرة، وكاد أن يدرك التعادل في أكثر من مناسبة، خاصة خلال الدقائق الأخيرة، إلا أن الدفاع الاسكتلندي وحارس المرمى نجحا في الحفاظ على النتيجة حتى صافرة النهاية.ويأتي هذا الانتصار ليمنح المنتخب الاسكتلندي دفعة معنوية كبيرة في مجموعة تضم أيضاًاللذين اكتفيا بالتعادلفي الجولة الافتتاحية، ما يجعل المنافسة على بطاقات التأهل مفتوحة على جميع الاحتمالات.وبهذه النتيجة، تتصدر اسكتلندا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد، فيما يتقاسم المنتخبان المغربي والبرازيلي المركز الثاني بنقطة واحدة لكل منهما، بينما بقي منتخب هايتي دون رصيد في ذيل الترتيب.وسيواجه المنتخب الاسكتلندي في الجولة المقبلة نظيره المغربي، في حين سيكون منتخب هايتي أمام اختبار صعب عندما يلاقي المنتخب البرازيلي.