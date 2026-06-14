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كأس العالم 2026: اسكتلندا تستهل مشوارها بفوز ثمين على هايتي

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Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Juin 2026 - 04:06 قراءة: 1 د, 9 ث
      
تمكن منتخب اسكتلندا من تحقيق فوز مهم على نظيره الهايتي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026، ليحصد أول ثلاث نقاط في سباق التأهل إلى الدور المقبل.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق جون ماكغين في الدقيقة 28 بعد هجمة منظمة منح بها التقدم للمنتخب الاسكتلندي، الذي عاد إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة 1998.


ورغم أفضلية اسكتلندا في بعض فترات المباراة، فإن منتخب هايتي قدم أداءً شجاعاً وخلق عدة فرص خطيرة، وكاد أن يدرك التعادل في أكثر من مناسبة، خاصة خلال الدقائق الأخيرة، إلا أن الدفاع الاسكتلندي وحارس المرمى نجحا في الحفاظ على النتيجة حتى صافرة النهاية.


ويأتي هذا الانتصار ليمنح المنتخب الاسكتلندي دفعة معنوية كبيرة في مجموعة تضم أيضاً المغرب والبرازيل اللذين اكتفيا بالتعادل 1-1 في الجولة الافتتاحية، ما يجعل المنافسة على بطاقات التأهل مفتوحة على جميع الاحتمالات.

وبهذه النتيجة، تتصدر اسكتلندا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، فيما يتقاسم المنتخبان المغربي والبرازيلي المركز الثاني بنقطة واحدة لكل منهما، بينما بقي منتخب هايتي دون رصيد في ذيل الترتيب.
وسيواجه المنتخب الاسكتلندي في الجولة المقبلة نظيره المغربي، في حين سيكون منتخب هايتي أمام اختبار صعب عندما يلاقي المنتخب البرازيلي.
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