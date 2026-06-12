محكمة الاستئناف بتونس تقرّ إدانة مسؤولين سابقين في مؤسسة بترولية في قضية حقل "نوّارة"

أقرتإدانةبإحدى المؤسسات الوطنية البترولية، في القضية المتعلقة بشبهاتفي ملفبالجنوب التونسي.وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الأصل بتأييد الإدانة معالمسلطة على المديرين المركزيين السابقين، حيث تم النزول بها منلكل واحد منهما، مع الإبقاء على العقوبة الصادرة في حق الرئيس المدير العام السابق والمتمثلة فيكما أبقت المحكمة علىالمسلطة على المتهمين الثلاثة، والتي تقدر بعشرات ملايين الدنانير.وكانتقد قضت سابقاً بسجن الرئيس المدير العام السابق لمدة، وسجن كل واحد من الإطارين السابقين لمدة، إلى جانب تسليط خطايا مالية، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالتصرف في ملفوتولى المتهمون الثلاثة استئناف الأحكام الابتدائية، قبل أن تصدرحكمها النهائي بإقرار الإدانة مع التخفيف الجزئي للعقوبات السجنية المسلطة على المديرين المركزيين السابقين.